أرسنال يستعيد وصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على إبسويتش تاون

استعاد أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه إبسويتش تاون 1/صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيد إلى 36 نقطة في المركز الثاني، ليستعيده من تشيلسي الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الرابع.

ويبتعد أرسنال خلف المتصدر ليفربول بفارق أربع نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت. على الجانب الآخر تجمد رصيد إبسويتش تاون، الذي تلقى هزيمته العاشرة هذا الموسم، عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وسجل كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 23. ومنذ بداية المباراة أظهر أرسنال رغبة كبيرة في تسجيل هدف مبكر، لكن إبسويتش بادله الهجمات منذ الدقائق الأولى للقاء.

وسرعان ما استشعر دفاع إبسويتش خطورة هجوم منافسه، فعاد الفريق بكامل صفوفه إلى منطقة الجزاء، في محاولة لحماية مرمى الحارس أريجاينت موريتش. وفي الدقيقة 23 سجل الألماني كاي هافيرتز الهدف الوحيد لأرسنال، حينما تلقى عرضية من الجهة اليسرى من زميله لياندرو تروسارد، ليضع الكرة في الشباك.

وألغى الحكم هدفا سجله البرازيلي جابرييل خيسوس في الدقيقة 34، بداعي وجود تسلل على اللاعب البرازيلي، في فرصة بارزة لزيادة غلة فريقه من الأهداف.

وتراجع فريق إبسويتش تاون بكامل صفوفه إلى منطقة الجزاء، وحاصره أرسنال حولها، دون أن ينجح في إضافة هدف ثان لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثاني، واصل أرسنال سيطرته على المباراة، وتواصلت محاولاته المستمرة من أجل تسجيل هدف ثان في شباك منافسه.

على الجانب الآخر، لم يشن إبسويتش تاون العديد من الهجمات، وواصل تراجعه لمنطقة جزاءه، لكنه حاول من وقت إلى آخر استغلال المساحات لشن هجمات مرتدة تهدد مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال.

وتوقفت المباراة لفترات عديدة بسبب التدخلات القوية من الجانبين، وغلبت المبارزات البدنية بين اللاعبين في أغلب فترات المباراة.

وتصدى أريجانيت موريتش، حارس مرمى إبسويتش تاون، للعديد من الفرص طوال فترات الشوط الثاني، في ظل ضغط كبير من أرسنال في الهجوم من جانب صاحب الهدف هافيرتز وقائد الفريق أوديجارد.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، بعض المحاولات من جانب إبسويتش تاون من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن دفاع أرسنال وتألق رايا حالا دون ذلك، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز أرسنال على إبسويتش تاون 1/صفر.