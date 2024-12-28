مفاجآت في التشكيل المثالي لـ«دولي التاريخ والإحصاء»

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) عن التشكيل المثالي لعام 2024، والذي شهد غياباً لافتاً للنجمين كيليان مبابي ومحمد صلاح، رغم تألقهما في البطولات المختلفة.

شهدت التشكيلة هيمنة واضحة للاعبي المنتخب الإسباني، الذين توجوا ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وسيطر لاعبو ريال مدريد على التشكيلة بوجود خمسة لاعبين، بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى إيميليانو مارتينيز، وفي الدفاع داني كارفخال، روبن دياز، أنطونيو روديغر، ألفونسو ديفيز.

وفي الوسط جود بيلينغهام، توني كروس، رودري، وفي الهجوم لامين يامال، إيرلينغ هالاند، فينيسيوس جونيور.

أثار غياب مبابي وصلاح عن التشكيلة تساؤلات واسعة، خصوصاً أن النجمين قدما مستويات مميزة هذا العام، مبابي بدأ مرحلة جديدة مع ريال مدريد، بينما استمر صلاح في تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول.

وتباينت آراء الجماهير والخبراء حول التشكيلة، حيث اعتبر البعض أن اختيارات الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تفتقر للتوازن، بينما أشار آخرون إلى أن المعايير المعتمدة تركز على الأداء الجماعي والإنجازات الجماعية للفرق.

وتوج رودري، نجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، متفوقاً على فينيسيوس جونيور، وحصل الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024.