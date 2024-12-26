أنشيلوتي يهدد ثنائي ريال مدريد: الأداء أو الرحيل

وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رسالة غير مباشرة لثنائي ريال مدريد، فران غارسيا وفيرلاند ميندي، بشأن مستقبلهما مع الفريق، وذلك بعد الأداء المتراجع مقارنة بزملائهما، وجاءت هذه الرسالة بعد فوز ريال مدريد المثير على إشبيلية بنتيجة 4 - 2، في مباراة شهدت تألق العديد من اللاعبين قبل فترة أعياد الميلاد، لكن الغياب اللافت للثنائي فران غارسيا وميندي أثار تساؤلات حول دورهما في الفريق.

ويواجه اللاعبان تحدياً كبيراً للحفاظ على مكانهما في ريال مدريد، خاصة في ظل التنافس الشديد داخل الفريق والضغوط المستمرة لتحقيق الأداء المثالي، وستحدد المرحلة المقبلة ما إذا كانا سيتمكنان من تقديم الإضافة المطلوبة أم سيواجهان مصير الرحيل.