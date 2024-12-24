مانشستر يونايتد يتعرض لهجوم من الفئران



تعرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لهجوم من الفئران في ملعب أولد ترافورد، حسب ما أكدت صحيفة «ميل سبورت» عن اكتشاف فضلات خلال زيارة قام بها مفتشو النظافة مؤخراً، ليتم تصنيف النادي من 4 نجوم إلى نجمتين، وهو تصنيف أقل بكثير من الحد الأقصى، وهو 5 نجوم، مع إصدار أوامر بإجراء تحسينات ضرورية.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي النادي يعملون حالياً مع شركاء مكافحة الآفات والمجلس المحلي، لتنفيذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى معالجة المشكلة، بعدما عثر المفتشون على أدلة تشير إلى نشاط الفئران في أجنحة الشركة على مستوى الأرض، وفي كشك يبيع الطعام للمشجعين في قاعة الاستقبال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المشكلة ترتبط بموقع الملعب الشهير بين قناة مائية وخط سكة حديد، لتتكرر المشكلة التي سبق وحدثت عام 2015، ووقتها تعاون النادي مع شركات مكافحة الآفات للتعامل مع مشاكل القوارض في المدرجات الشمالية والجنوبية، إلى جانب ظهور بعضها في مكاتب الموظفين.

وأوضحت الصحيفة، أن المشكلة تتفاقم في كثير من الأحيان بسبب انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، وهو ما يؤدي إلى انجذاب الآفات إلى المناطق الأكثر دفئاً وحماية، ونظراً لحضور حوالي 74 ألف مشجع لكل مباراة على أرضه، يتعين على النادي أيضاً التعامل مع كميات كبيرة من بقايا الطعام.

وتتمتع الغالبية العظمى من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتصنيف 5 نجوم فيما يتعلق بالنظافة، بينما سبق وتم تخفيض تصنيف مانشستر يونايتد إلى نجمة واحدة فقط، بعد أن تم تقديم دجاج غير مطبوخ للزوار في مناسبة خاصة بالشركة، وتم رفع تصنيفه إلى 4 نجوم في وقت التفتيش في نوفمبر الماضي، قبل أن يتم تخفيضه إلى نجمتين.