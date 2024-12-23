إعادة تشكيل مجلس إدارة وشركة دبا الفجيرة

بناءً علىتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة،أصدر الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة،قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الرياضي الثقافي وشركة دبا لكرة القدم،برئاسة أحمد سعيد الظنحاني.

وجاء تشكيل مجلسإدارة نادي دبا الرياضي الثقافي بتولي عبدالله علي الظنحاني نائبًا لرئيس مجلسالإدارة وعضوية كل من الدكتور حمد أحمد الزيودي والدكتور سعيد محمد الحساني وخالدراشد الظنحاني وأحمد سليمان الهنداسي وخميس عبيد الزعفران وأحمد إبراهيم الظنحانيولطيفة خميس العبدولي.

فيما جاء تشكيلمجلس إدارة شركة دبا لكرة القدم برئاسة أحمد سعيد الظنحاني رئيسًا للشركة وعبداللهالظنحاني نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوية الدكتور حمدان أحمد الغسية وخالد راشدالظنحاني وخميس عبيد الزعفران.