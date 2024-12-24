بني ياس.. 100 يوم صيام عن الفوز رغم البداية القوية

أكمل فريق بني ياس قرابة 100 يوم على آخر انتصار حققه في مسابقات المحترفين بعد خسارته الأخيرة أمام مضيفه الوصل في جولة الذهاب لدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي خسرها 3-1.

حيث حقق «السماوي» آخر فوز يوم 20 سبتمبر عندما فاز على حساب عجمان في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ليصوم عن الانتصارات في الدوري والكأس باستثناء فوزه على دبا الفجيرة أحد أندية دوري الدرجة الأولى في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم والتي تأهل بموجبها إلى ربع نهائي المسابقة.

ورغم انطلاقته الجيدة بحصد 6 نقاط في أول 3 جولات من بطولة الدوري بجانب تحقيقه انتصارين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

إلا أن مشوار «السماوي» لم يكن على قدر التوقعات في الفترة التي تليها خاصة على مستوى بطولة الدوري بعد فوزه في مباراتين وتعادله مرتين وخسارته في 6 مباريات مما أدى إلى تراجعه إلى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، ليواصل نتائجه السلبية بعد الخسارة الأخيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي ستؤدي إلى صعوبة المهمة في مباراة الإياب يوم 30 الجاري من أجل التأهل إلى نصف نهائي المسابقة إثر خسارته الأخيرة من «الإمبراطور».

في المقابل، قطع الوصل نصف الطريق نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه الأخير على حساب بني ياس رغم غياب الرباعي الدولي فابيو ليما وكايو كانيدو وطحنون الزعابي وفارس خليل، وأعرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل عن سعادته بالفوز على بني ياس خاصة بعد أن أكد الفريق أفضليته في المباراة مشيراً إلى أن التركيز في الأيام المقبلة ينصب على مباراة الإياب بعد ثمانية أيام فقط.