يحيى الغساني: غير راضٍ عن التعادل أمام قطر

توج يحيى الغساني نجم منتخبنا المتألق، نجماً لمباراة الإمارات وقطر، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ونجح اللاعب في هز الشباك القطرية بمجهود فردي مهاري لافت بعد أن راوغ دفاع العنابي من الجهة اليسرى قبل أن يسدد الكرة بذكاء في الزاوية اليسرى للحارس برشم، ليمنح الأبيض الإماراتي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعبر الغساني عن عدم رضاه بالنتيجة التي خرج بها منتخب الإمارات الوطني، لافتاً إلى أنهم كانوا يطمحون في الفوز واستحقوا نتيجة أفضل قياساً على المردود المتميز الذي قدمه المنتخب خصوصاً في الشوط الثاني، والذي صنع خلاله فرصاً عدة لكن لم يحالفهم التوفيق في ترجمتها إلى أهداف. وأكد لاعب منتخبنا الوطني، أنهم سيبذلون جهوداً أكبر في اللقاء الثاني أمام منتخب الكويت من أجل نيل بطاقة التأهل للمرحلة التالية من المسابقة ومن ثم المنافسة بقوة على اللقب الخليجي.