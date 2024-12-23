5 لاعبين من منتخبنا استفادوا من لقاء «العنابي»

استفاد خمسة من لاعبي منتخبنا الوطني، وهم: فابيو دي ليما، وكوامي، وخالد الظنحاني، وخليفة مبارك، وعبدالله حمد، من مشاركاتهم مع «الأبيض» أمام المنتخب القطري في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وجمعت بين الفريقين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس الخليج «خليجي 26»، المقامة في الكويت حتى 3 يناير المقبل، في زيادة عدد الدقائق التي لعبها كل منهم مع منتخبنا الوطني، ومع أنديتهم في بطولتي دوري أدنوك للمحترفين، ودوري أبطال آسيا خلال عام 2024، وكان فابيو ومبارك أكبر المستفيدين بعدما قفزا بالترتيب إلى المركزين الخامس والسابع عشر في قائمة ضمت 20 لاعباً، وأصدرها المرصد العالمي لكرة القدم، ولم تتضمن مشاركات حراس المرمى.

وتصدر القائمة المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، الذي لعب 3794 دقيقة موزعة على 49 مباراة للعين ولمنتخب بلاده خلال العام الجاري، فيما وصل فابيو بعد مشاركته 74 دقيقة أمام «العنابي»، حيث تم استبداله بزميله في الوصل كايو كانيدو، إلى 3169 دقيقة موزعة على 42 مباراة، وبنسب مشاركة 18 % من دقائق مبارياته مع «الأبيض» والوصل.

ووصل خليفة مبارك إلى 2774 دقيقة موزعة على 33 مباراة مع منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة خلال عام 2024، أما كوامي، فرفع رصيد مشاركته إلى 3686 دقيقة موزعة على 41 مباراة مع المنتخب والعين، وعزز استقراره في المركز الثاني، ووصل خالد الظنحاني إلى 3059 دقيقة موزعة على 40 مباراة مع المنتخب والشارقة، وجاء في المركز الثامن للقائمة.

بينما حل في المركز الرابع الكوري الجنوبي يونغ وو بارك لاعب العين بدقائق 3581 موزعة على 47 مباراة، أغلبها جاءت من مشاركته مع منتخب بلاده بنسبة 39.9% من الدقائق، وجاء مواطنه سيونغ هيون غونغ، لاعب الوصل، في المركز الرابع بدقائق 3214 دقيقة موزعة على 39 مباراة، ووصلت نسبة مشاركته منها في دوري أدنوك للمحترفين 68.4 %،.