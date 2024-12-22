روما يسحق بارما بخماسية ويعود لسكة الانتصارات

عاد روما الى سكة الانتصارات بإكرامه وفادة ضيفه بارما بخماسية نظيفة بنكهة أرجنتينية بينها ثنائية لصانع الألعاب باولو ديبالا الأحد على الملعب الأولمبي في العاصمة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم روما نتيجة المباراة في شوطها الاول وبهدفين مبكرين حملا توقيع ديبالا في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه اثر عرقلته داخل المنطقة من المدافع المجري بوتوند بالوغ، والدولي البلجيكي أليكسيس سالميكرز بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من المدافع الاسباني أنخيلينو (13).

وعزز ديبالا تقدم روما مطلع الشوط الثاني بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بمتابعته بيسراه من مسافة قريبة كرة من الأوكراني أرتيم دوفبيك (51)، قبل أن يضيف الأرجنتيني الآخر لياندرو باريديس الهدف الرابع من ركلة جزاء اقتنصها سالميكرز بعرقلته من المدافع الروماني فالنتين ميخايلا (74).

وختم دوفبيك المهرجان بتسجيله الهدف الخامس اثر تلقيه كرة من ديبالا امام المرمى المشرع اماه فتابعها بركبته اليسرى (83).

واستعاد رجال المدرب كلاوديو رانييري توازنهم عقب الخسارة القاتلة أمام مضيفه كومو الصاعد حديثا الى دوري الاضواء بهدفين في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت بدل الضائع الاخيرة في المرحلة الماضية.

وهو الفوز الثاني لروما خمس مباريات حتى الآن في الدوري بقيادة رانييري الذي استلم المهمة خلفا للكرواتي إيفان يوريتش المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

كما هو الفوز الثاني تواليا والرابع لنادي العاصمة في مبارياته الثماني بإشراف رانييري في مختلف المسابقات بعد تغلبه على ليتشي 4-1 في المرحلة الخامسة عشرة وسمبدوريا من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وسبورتينغ براغا البرتغالي 3-0 في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، مقابل تعادل مع توتنهام الانكليزي 2-2 في المسابقة القارية وثلاث هزائم امام نابولي 0-1 وأتالانتا 0-2 وكومو.

ورفع روما رصيده الى 19 نقطة وصعد الى المركز الحادي عشر مقابل 15 نقطة لبارما الذي مني بخسارته الثالثة تواليا والثامنة هذا الموسم فبقي في المركز الخامس عشر.

ويلعب لاحقا فينيتسيا مع كالياري، وأتالانتا مع إمبولي، ومونتسا مع يوفنتوس.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي فيورنتينا مع أودينيزي، وإنتر مع كومو.