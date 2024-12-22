شباب الأهلي والنصر في «لقاء الاطمئنان».. الوحدة والشارقة.. مواجهة جديدة بعد 9 أيام

يبحث شباب الأهلي وضيفه النصر عن نتيجة مطمئنة في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عندما يلتقي الفريقان على ملعب استاد راشد في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء الغد، وذلك لتسهيل المهمة في لقاء الإياب المقرر في التوقيت نفسه 29 ديسمبر الجاري، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

ويدخل الفريقان المواجهة برغبة الفوز والاقتراب خطوة أخرى على طريق المنافسة على لقب كأس المحترفين، الذي بدأه شباب الأهلي بالفوز على عجمان 2-0 في ذهاب ثمن النهائي، والتعادل 1-1 في جولة الإياب، بينما تعادل النصر سلبياً أمام العروبة في جولة الذهاب، ثم فاز إياباً بنتيجة 2-1.

وتتشابك حظوظ الفريقين قبل مواجهة ذهاب ربع النهائي، التي تحمل الرقم 12، في تاريخ مواجهاتهما بكأس المحترفين، إذ يتفوق النصر في مواجهاتهما السابقة بالفوز في 5 مباريات، مقابل 4 انتصارات لشباب الأهلي، وتعادلا في مباراتين، وتبادل الفريقان التسجيل 14 هدفاً في شباك كل منهما.

كما يقترب موقع الفريقين في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، إذ يحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، ولديه مباراة مؤجلة أمام العين من الجولة السابعة، ويلعبها يوم 11 يناير المقبل، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 10 مباريات.

ويفتقد «الفرسان» لاعبيه الدوليين حارس المرمى حمد المقبالي، ومعه حارب عبد الله، ويحيى الغساني، بينما لم يستدع البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخبنا الوطني، أياً من لاعبي النصر في قائمة «الأبيض» الذي بدأ، أول من أمس، مشواره التنافسي في كأس الخليج في الكويت «خليجي 26»، بالتعادل مع المنتخب القطري 1-1.

مهمة

أكد باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أهمية الخروج بالفوز أمام النصر في ذهاب كأس المحترفين، لتسهيل مهمة فريقه في لقاء الإياب، وقال: «ندخل المباراة المقبلة في بطولة مختلفة عن المسابقات الأخرى، وعلينا دائماً التمسك بثقافة الفوز، ونحن نعمل مع جميع اللاعبين من أجل تطوير مستوياتهم من كل النواحي، كما نسعى لتعزيز هوية الفريق، والاستمرار في السيطرة والاستحواذ، وصناعة المزيد من الفرص، واستغلالها لتسجيل الأهداف».

وتحدث المدرب عن منافسه النصر، مشيراً إلى أنه فريق جيد يستحق الاحترام، من واقع النتائج التي حققها في بطولة الدوري، والتي وضعته في المركز الثالث، وأوضح أن النصر يقوده مدرب صاحب خبرة كبيرة، مشدداً على ضرورة التعامل مع المباراة بالجدية المطلوبة، لتحقيق نتيجة تعزز موقف الفريق في المنافسة.

توقع

بدوره توقع لاعب شباب الأهلي، برينو كاسكاردو، مواجهة قوية بين فريقين، مع سعي كل منهما للتأهل إلى المرحلة المقبلة، وبين أنهم كونهم لاعبين يسعون لإظهار هوية الفريق، وتقديم أفضل المستويات، والاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة لإسعاد جماهير النادي، المساندة للاعبين باستمرار، وتمنحهم الدافع لتقديم كل ما يملكون.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالمشاركة مع الفريق في مختلف المباريات، لافتاً إلى أن ما يتحقق من نجاح جاء بفضل العمل الجماعي، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين، والعمل باستمرار على تطوير مستوياتهم، وقال: «نعمل باجتهاد لنكون فريقاً قوياً ومتحداً، ونملك ثقافة الفوز، والفريق موعود بجني ثمار هذا العمل في المستقبل القريب».

نتائج إيجابية

من جهته يتطلع النصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتخطي عقبة شباب الأهلي للبقاء في قلب المنافسة على أحد ألقاب الموسم بعد خروجه من مسابقة كأس رئيس الدولة على يد الشارقة، ويفتقد العميد في هذه المباراة إلى جهود أحمد جشك، بسبب بند الإعارة، والبوسني سمير مميشيفيتش بداعي الإصابة.

أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر أن مواجهة شباب الأهلي تعد فرصة حقيقية للوقوف على جاهزية فريقه، وإظهار قدرات لاعبيه وإمكاناتهم، واصفاً شباب الأهلي بأنه أحد أفضل أندية الدوري، ومشدداً على أهمية تقديم مستويات قوية من أجل تحقيق خطوة في سباق التأهل إلى المربع الذهبي، وقال: «يجب أن نظهر إمكاناتنا الحقيقية من نحن؟ وأين نريد أن نذهب؟، ولذلك علينا أن نلعب بنفس الرغبة في الفوز التي لعبنا بها في المباريات السابقة، ونتحلى بالتركيز الكامل طيلة الـ90 دقيقة».

وصرح أحمد شامبيه، حارس مرمى النصر، أن فريقه على أتم الجاهزية لتقديم مستويات طيبة، وأن الاستعدادات سارت بشكل جيد لمواجهة أحد أفضل أندية دورينا، مشيراً إلى أن المباراة ستكون على مستوى عالٍ.

استرداد اللقب

في اللقاء الثاني يلتقي الوحدة ضيفه الشارقة عند الرابعة و50 دقيقة مساء الغد، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مباراة قوية تأتي بعد أيام قليلة من لقاء الفريقين في بطولة الدوري، والذي كسبه الشارقة 2-0، الشيء الذي يشعل المواجهة وسط رغبة كل فريق في المضي قدماً بالمنافسة نحو منصات التتويج.

يقود الوحدة في اللقاء المدرب السلوفيني، داركو ميلانيتش في أول مهمة له مع «العنابي»، بعد توليه قيادة الفريق قبل 72 ساعة فقط خلفاً للنروجي روني ديلا، ويعمل داركو على بداية إيجابية وقيادة فريقه للفوز، بعد أن حظي بترحيب كبير من قبل اللاعبين والجهازين الإداري والفني.

ووصف ميلانيتش المباراة بالمهمة، وقال إن فريقه يجب أن يكون في كامل جاهزيته وتركيزه حتى يتمكن من تحقيق التفوق على منافسه، وأضاف: «مباريات الكأس تختلف عن الدوري، لا توجد فرص للتعويض، لذلك يجب أن نحقق نتيجة إيجابية اليوم وقبل مواجهة الإياب حتى نتمكن من نيل بطاقة التأهل، وهذا لن يحدث دون أن نقدم مستوى جيداً، وأن ونقاتل في أرضية الملعب مع بذل قصارى جهدنا خاصة أننا نواجه منافساً قوياً مثل الشارقة».

ووعد مدرب الوحدة جماهير النادي بالعمل المتواصل في الفترة المقبلة لتطوير قدرات الفريق حتى يحقق النتائج التي ترضيهم، وأضاف: «أشكر إدارة النادي على الثقة التي وجدتها، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في مهمتي بداية من مباراة الشارقة».

غياب

من جهته، وبطبيعة الحال يخوض الشارقة المباراة بدون لاعبيه الدوليين مع المنتخب الوطني، إضافة للاعب الوسط محمد عبد الباسط، بينما يوجد المحترفون الأجانب، واستعد الشارقة للمباراة بعد فترة راحة قصيرة 3 أيام، منحها المدرب كوزمين للاعبين بعد مباراة الدوري، وخاض الفريق 5 تدريبات يومين، حرص فيها المدرب كوزمين على معالجة بعض الملاحظات في مباراة الوحدة مع مشاهدة تسجيل للمباراة، ويسعى الشارقة للعودة بنتيجة إيجابية يبني عليها حساباته في جولة الإياب المقررة باستاد الشارقة الأحد المقبل.

تأهل

وجاء تأهل الشارقة للدور ربع النهائي بعد تخطيه منافسه خورفكان بالفوز ذهاباً وإياباً، ويركز المدرب كوزمين على الذهاب بعيداً في كأس أبوظبي الإسلامي في محاولة لاسترداد اللقب الذي أحرزه قبل موسمين، وعبر كوزمين عن اهتمامه وتركيزه بذلك في حديثه بعد الفوز على الوحدة في مباراة الدوري، حيث أشار لأهمية الكأس، ويقوي من حظوظ الشارقة ظهوره القوي في مسابقة الدوري، وفي دوري أبطال آسيا 2، حيث جلس على الصدارة في المسابقتين، وانعكس ذلك معنوياً على الفريق.

وتمثل مباراة اليوم أهمية خاصة للفريقين من واقع نتيجتهما السابقة في مباراة الدوري.