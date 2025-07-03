أتلتيكو يحسم تعاقده مع الإيطالي رودجيري

حسم أتلتيكو مدريد، ثالث الدوري الإسباني في كرة القدم للموسم المنصرم، تعاقده مع المدافع الإيطالي ماتيو رودجيري قادماً من أتالانتا، وفق ما أعلن أمس.

وقال نادي العاصمة الإسبانية «توصل أتلتيكو مدريد وأتالانتا إلى اتفاق بشأن انتقال ماتيو رودجيري»، مضيفاً «وقع الظهير الأيسر الإيطالي البالغ 22 عاماً عقداً مع النادي حتى 30 يونيو 2030».

وانضم رودجيري إلى أكاديمية أتالانتا حين كان في التاسعة من عمره وسجل بدايته مع الفريق الأول في الثالث من نوفمبر 2020 وهو في الثامنة عشرة من عمره، وذلك في مباراة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي.