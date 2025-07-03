مواجهة ريال مدريد مكافأة إضافية لدورتموند

قال كوفاتش مدرب بروسيا دورتموند الألماني إن مواجهة ريال مدريد في دور الثمانية من كأس العالم للأندية لكرة القدم بمثابة مكافأة إضافية لفريقه الذي قدم أداء أفضل من المتوقع ليتغلب

2 - 1 على مونتيري في دور الستة عشر بعد انتفاضة الفريق المكسيكي في الشوط الثاني. وسجل سيرو جيراسي هدفين في الشوط الأول وضعا دورتموند في المقدمة، وكان كوفاتش سعيداً بقوة فريقه وصمود دفاعه بعد عودة مونتيري وضغطه الهجومي في الشوط الثاني.

ورغم أن المدرب الكرواتي قلل من طموحات فريقه في الذهاب أبعد من ذلك في البطولة، فإن ريال مدريد مطالب بتوخي الحذر خاصة إذا تمكن دورتموند من تكرار الأداء الذي قدمه في الشوط الأول ضد مونتيري.

وقال كوفاتش «نحن سعداء. أعتقد أننا قدمنا أداء قوياً. هذه مكافأة إضافية لنا، سنلعب الآن ضد أكبر فريق وأكبر ناد في العالم وهو تحد جيد». وأضاف «أعتقد أن هذا أمر كبير بالنسبة لنا في دورتموند وبالنسبة لكرة القدم الألمانية ككل».

تفوق كوفاتش في مايو الماضي عندما واجه مدرب ريال مدريد الجديد تشابي ألونسو عندما كان الإسباني يتولى تدريب باير ليفركوزن. وقال المدرب الكرواتي «نعرف تشابي ألونسو جيداً. لقد عمل لمدة عامين ونصف العام في ألمانيا، وقام بعمل رائع». وأضاف «إنه يطبق الآن كل ما قام به مع ليفركوزن في ريال مدريد.

لذلك نحن نتوقع نفس ما واجهنا في ليفركوزن، ولكن بلاعبين مختلفين». وتابع «نتطلع إلى ذلك، ولكن يجب أن نلعب كرة القدم لمدة 90 دقيقة، وإذا قدمنا كل شيء على أرض الملعب وبنفس الأداء الذي رأيناه أعتقد أنه سيكون لدينا فرصة جيدة».

وكان تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني يتطلع لفوز أكبر على يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16 لكأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته في قدرات ترنت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن الفريق.

وقال ألونسو عقب الفوز على الفريق الإيطالي بهدف وحيد في ميامي: «علينا أن ننجز الكثير بالقليل، لقد توليت مسؤولية الفريق منذ فترة قصيرة، ومع ذلك فإننا نتطلع إلى أمور مهمة».

وأضاف المدرب الإسباني: «كان لا بد من ضبط بعض الأمور، وقد فهم اللاعبون ذلك جيداً، تواجدنا بكثافة كبيرة في نصف ملعب المنافس، وكان ينقصنا الصبر، وللأسف لم نسجل هدفاً ثانياً، لكننا كنا في مواجهة يوفنتوس وكان علينا التنافس بقوة وقد ضغطنا في الدقائق الأخيرة».

وشدد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد: «الصلابة والانضباط الدفاعي أمران أساسيان، أؤكد عليهما منذ تولي المسؤولية، واللاعبون متحمسون ومستعدون، وهذا مهم جداً، إنهم يريدون استيعاب ما يطلبه الجهاز الفني المعاون».

وأشاد ألونسو بلاعب الوسط فيدريكو فالفيردي الذي فاز بجائزة رجل المباراة، مشيراً إلى «أنه يسهل مهمتنا كثيراً، لأنه لاعب متكامل ومن الطراز الأول، ويتقن كل التعليمات تقريباً، ويقود الفريق بشكل جيد في الملعب، كما أنه من أفضل اللاعبين بالكرة ودونها».

وأوضح في سياق آخر أن «مركز فينيسيوس جونيور يعتمد على سيناريو المباراة، فهو بإمكانه اللعب في مركز الجناحين أو عمق الهجوم، لقد قدم أداء جيداً في النصف الثاني من الشوط الأول أمام يوفنتوس، وكذلك في الشوط الثاني، خاصة مع لجوء يوفنتوس لتكتل دفاعي بكثافة عددية لتظهر المساحات أكثر على أطراف الملعب».

وبشأن المهاجم الشاب غونزالو غارسيا الذي سجل هدف الفوز، قال مدرب ريال مدريد: «لا أفكر في مباراة دور الثمانية، أنا سعيد من أجله ومن أجل الفريق، لقد تحسن أداؤنا بشكل تدريجي، ولاعبو ريال مدريد لديهم خبرات كبيرة في الأدوار الإقصائية».

وتطرق ألونسو للحديث عن الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد المنضم من ليفربول هذا الصيف، معترفاً بأنه «لقد تفوق يوفنتوس علينا بسبب تمركز لاعبه كينان يلدز، فكل شيء يحتاج لوقت، ولكنني أثق بقدرات أرنولد، فهو لاعب يمكن الاعتماد عليه وكذلك داني كارفاخال، ولكن نحن بصدد تحسين الأداء الجماعي ثم الفردي».

وعن مواجهة بوروسيا دورتموند في دور الثمانية، أتم ألونسو تصريحاته: «لا جدوى من تفضيل فريق على آخر، أعرف دورتموند جيداً، لقد أنهى موسمه بشكل جيد تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، وأعرف أيضاً مدرب مونتيري، لقد كان مدربي في بايرن ميونخ، وفي كل الأحوال نحن مستعدون وجاهزون لمباراة قوية في دور الثمانية». وأبدى فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني سعادته بتأهل الفريق.

وقال فالفيردي عقب اختياره رجل المباراة: «كانت مباراة مرهقة جداً أمام منافس قوي للغاية، لقد أتيحت لنا فرص عديدة وهذا يحسب لنا لأننا عملنا بجد في الهجوم والدفاع، ولا يزال أمامنا الكثير لنُحسنه، هناك أمور كثيرة يجب تطويرها، لكن هذه خطوة إضافية للأمام».