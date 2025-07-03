الفخر والحسرة يسيطران على يوفنتوس بعد وداع مونديال الأندية

بدا مانويل لوكاتيلي، قائد يوفنتوس الإيطالي، راضياً عن أداء فريقه رغم توديع كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة، بعد الخسارة بهدف أمام ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات دور الـ16.

وصرح لوكاتيلي عبر منصة «دازن» عقب اللقاء، الذي أقيم على ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا: «لقد سنحت لنا فرصتان في بداية المباراة، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لقد أظهرنا روحاً جماعية رائعة، وخاصة من المهاجمين، الذين بذلوا جهداً كبيراً، إنها الروح التي نحتاج إليها دائماً في أرض الملعب».

وأضاف نجم الوسط المخضرم: «قدمنا ​​أداء جيداً نسبياً في مشوارنا بكأس العالم للأندية باستثناء مباراتنا ضد مانشستر سيتي، ولكن حتى ضد ريال مدريد بذلنا قصارى جهدنا، وكانت الكفة متساوية تقريباً معهم».

وأشار لوكاتيلي إلى أن «ريال مدريد أقوى من يوفنتوس على مستوى القدرات الفردية، ولكن العمل الجماعي يعوض هذه الفوارق، ويساعدك على تحقيق المزيد».

وبدا أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس محبطاً، وقال: «نشعر بالأسف لأننا قدمنا أداء قوياً أمام فريق قوي، لقد دفعنا ثمناً لموسم طويل وشاق، لكننا نأسف على هذه المباراة، وكانت مشاركتنا الأولى في كأس العالم للأندية تجربة رائعة».

وأضاف زميله داميان كومولي: «نشعر بخيبة أمل، لأننا كنا نأمل في التأهل، وكانت لدينا الكفاءة اللازمة، لكن هذه البطولة مفيدة للتطور والنمو، فريقنا قوي، ويجب على اللاعبين إدراك مدى جودتهم وقدرتهم على تحقيق النجاح».

وتابع كومولي: «نريد بالطبع محاولة تحسين الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية، لكننا نبدأ بمجموعة قوية، الوقت غير مناسب للحديث عن الأفراد بل يبقى الفريق هو الأهم، علينا أن نتجاوز خيبة الأمل، ونستعد للموسم الجديد مع إبداء رغبة قوية في تقديم أداء قوي في كل مباراة».

من جانبه، قال الجناح التركي، كينان يلديز: «لعبنا مباراة جيدة أمام فريق قوي جداً، ريال مدريد أحد المرشحين للفوز باللقب رغم تواجد عدد من الفرق القوية هنا».