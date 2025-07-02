العين يشارك في دوري أبطال الخليج للأندية



أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن مشاركة نادي العين في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم في الموسم الكروي الجديد 2025 ـ 2026.

وتم اختيار الزعيم لتمثيل الكرة الإماراتية في المسابقة الخليجية، نظراً لحصوله على المركز الخامس في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، فيما تشارك أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، والوصل في دوري أبطال آسيا.

ويحمل العين لقباً واحداً في سجله في بطولة الأندية الخليجية، أحرزه في نسخة عام 2001، عندما توج باللقب عقب فوزه على نادي ظفار العماني بهدف دون رد.

وكان النصر شارك في نسخة الموسم الماضي من دوري أبطال الخليج لكنه ودع المسابقة في نصف النهائي، عندما خسر من القادسية الكويتية بركلات الترجيح.

وتوج دهوك العراقي بلقب النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه بفضل فوزه القاتل على ضيفه القادسية الكويتي 2 ـ 1 في إياب نهائي البطولة أبريل الماضي.

وتقام مسابقة دوري أبطال الخليج بنظامها الجديد الذي تم إطلاقه العام الماضي.

وخصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث يحصل صاحب المركز الأول (البطل) على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما بلغت جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار. كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، منها جائزة أفضل لاعب في البطولة وقدرها خمسون ألف دولار، وجائزة أفضل حارس مرمى خمسون ألف دولار، إضافة إلى هداف البطولة الذي يحصل على جائزة قدرها خمسون ألف دولار أيضاً.

كما خصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مساهمة مالية للأندية المشاركة، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دولار لكل نادٍ مشارك في البطولة، إضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي بمنح كل نادٍ مشارك مبلغاً مالياً قدره مئة ألف دولار.

ويتم منح كل نادٍ مشارك مبلغاً مالياً قدره ثلاثون ألف دولار عن كل مباراة يلعبها خارج أرضه، إضافة إلى مكافأة الفوز في المباراة والتي تبلغ قيمتها ثلاثين ألف دولار عن كل مباراة يحقق فيها الفوز.