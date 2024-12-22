«قيم الموروث».. حاضرة في منافسات الكأس

تحتضن دولة الكويت فعاليات منافسات «خليجي زين 26»، بمشاركة 8 منتخبات، هي الإمارات، والكويت، وقطر، والسعودية، والبحرين، واليمن، وسلطنة عمان، والعراق، في أجواء تعكس المورث الخليجي، وتعزز الترابط بين شعوب المنطقة.

ويستلهم الشعار المرئي لخليجي «زين 26»، مكوناته من التراث الخليجي العريق، وبعض العناصر الخاصة بالكويت، لكونها مستضيفة البطولة، لتشكل جميعها رمزاً لكأس البطولة، والمتمثلة في الكثبان الرميلة، وسعف النخيل، وحرف الألف، الذي يرمز للغة العربية، وجناح الصقر، واليوم الكويتي، والهجن، والعقال.

كما يرمز الجمل «هيدو» إلى التميمة الرسمية للبطولة والموروث الخليجي، ويعكس هوية البطولة، وفضلاً عن كونه رمزاً للبيئة والثقافة الخليجية، فإن «هيدو» يعد نقطة ديناميكية للتواصل والتفاعل مع الجماهير، لا سيما العائلات والفئات العمرية الصغيرة والشابة.