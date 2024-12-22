أحمد شمبيه: حراس المرمى كلمة السر في البطولة

أكد أحمد شمبيه حارس مرمى النصر، أن حراس المرمى هم «كلمة السر» في «خليجي 26»، متوقعاً أن يكون لهم دور مؤثر في ترجيح كفة منتخباتهم، وقيادتها نحو الأدوار المتقدمة، وقال شمبيه لـ «البيان»: لا يختلف اثنان على أهمية دور حارس المرمى في قيادة خط الدفاع بكامله، والمنتخب الذي سينجح في الوصول إلى نهائي البطولة، سيكون بلا شك وراءه حارس مرمى كبير.

وتوقع شمبيه أن يبلغ «خليجي 26» مستويات فنية عالية، نزراً لجاهزية أغلب المنتخبات قادمة من تصفيات مثيرة في كأس العالم، وستحاول تقديم أفضل ما لديها، والمنافسة على اللقب.

وأعرب شمبيه عن ثقته في قدرة منتخبنا الوطني في المنافسة على اللقب بجدارة، قياساً بما قدمه في المباراتين الأخيرتين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وامتلاكه العديد من اللاعبين الممتازين في مختلف المراكز، بقيادة حارس المرمى المتألق خالد عيسى، الذي توقع شمبيه أنه سيلعب دوراً مهماً في قيادة «الأبيض» إلى المباراة النهائية.

وقال: لطالما أسهم خالد عيسى في العديد من النتائج الجيدة التي حققها منتخبنا الوطني في مختلف مشاركاته، وأتمنى له المزيد من التوفيق والتألق في هذه البطولة، وأن يكون أفضل حارس مرمى فيها.

وعن أفضل حارس مرمى في تاريخ البطولة، قال شمبيه: بالتأكيد على الحبسي أفضل حارس مرمى في بطولات الخليج، لقد ألهمنا لسنوات طويلة، ولعب دوراً مؤثراً في فوز منتخب عمان بلقب 2009، كما أنه حصل على جائزة أفضل حارس أكثر من مرة، لقد قدمت البطولة العديد من الحراس الممتازين، ولكن الحبسي، وبفضل تجربته الأوروبية في الدوري الإنجليزي، ترك بصمة خالدة، وأنا واحد من الحراس، تعلمت منه الكثير، وهو قدوة مثالية لكل حارس مرمى في الخليج.

ويحمل حراس المرمى آمال منتخباتهم الوطنية في «خليجي 26»، وبالإضافة إلى خالد عيسى «35 عاماً»، الذي شارك في أكثر من 60 مباراة مع «الأبيض»، وقدم معه مستويات جيدة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية، وتميزه الدائم مع نادي العين، ومساهمته مع زملائه في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2024.

وتضم القائمة خالد الرشيدي حارس منتخب الكويت «37 عاماً»، وسبق أن لعب بقميص نوتنغهام فورست الإنجليزي، وتاتران بيرسوف السلوفاكي، ويلعب حالياً في القادسية الكويتي، إضافة إلى حارس منتخب عمان إبراهيم المخيني، أفضل حارس مرمى في «خليجي 25» في البصرة.

كما تضم القائمة مشعل برشم حارس مرمى منتخب قطر، الذي حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس آسيا قطر 2023، بعدما قاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، بجانب الحارس العراقي جلال حسن، الذي يعد من بين أفضل حراس المرمى بالعراق، وشارك مع أسود الرافدين بالعديد من البطولات العربية والقارية.