الوصل يدشن مشواره في كأس ADIB بمواجهة بني ياس



يدشن فريق الوصل مشواره غداً في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عندما يواجه ضيفه بني ياس في الساعة 4:50 مساءً على استاد زعبيل في مباراة ذهاب الدور ربع نهائي من المسابقة، ويتطلع «الإمبراطور» إلى استعادة التوازن بتحقيق الفوز بعد الخسارتين الأخيرتين أمام شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر، فيما يسعى «السماوي» إلى العودة بنتيجة إيجابية من معقل الفهود.

أكد الصربي ميلوش ميلوييفتش مدرب الوصل أن فريقه يستعد لخوض مباراتين حاسمتين ضد فريق بني ياس في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتحمل الفترة المقبلة أهمية كبيرة، خصوصاً وأن الأداء في مسابقة الدوري حتى الآن لم يكن على مستوى التطلعات، مشيراً إلى أن الوصل في الموسم الماضي، أحرز تقدماً في هذه البطولة، ولكن للأسف خرج على يد فريق الوحدة في نصف النهائي.

وأضاف ميلوش إنه يسعى لقيادة فريقه هذا العام والذهاب بعيداً في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة التركيز والعودة إلى الأساسيات، وبإمكانهم تحقيق النتيجة الإيجابية التي يتطلع إليها الجميع.

فريق منظم

من جانبه قال ماجد سرور لاعب الوصل إن مواجهة بني ياس اليوم لن تكون سهلة لا سيما وأن المنافس من الفرق المنظمة ويمتلك خامات جيدة، مشيراً إلى أن نظام مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي يحتم عليهم اللعب بتركيز عالٍ من أجل تحقيق النتيجة التي تؤهلهم للعبور للمرحلة التالية، وسيحرص الجميع على التعامل مع اللقاء بجدية تامة على غرار المباريات الأخرى، وسيقاتلون من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير «الإمبراطور».

نتائج

من جهته، شهدت الفترة السابقة تعرض بني ياس لسلسلة من النتائج السلبية، بخسارته في 5 مباريات متتالية ببطولة الدوري وتعادله في الجولة السابقة، ما يزيد دافعه من أجل معانقة الفوز والتعويض في بطولة مختلفة لمصالحة جماهيره.

واعترف جواو بيدرو سوزا مدرب «السماوي» بأن مهمة فريقه لن تكون سهلة لقوة الفريق المنافس، وقال: الوصل يعد خصماً قوياً ويمتلك عناصر متميزة في صفوفه، لذلك مهمتنا أمامه صعبة، نحن ندرك ذلك جيداً، لكننا سنعمل بكل جهدنا في الملعب من أجل تجاوزه ونيل بطاقة التأهل بتقديم أعلى مستوى في مباراتي الذهاب والإياب.

وأشار سوزا إلى ضرورة التركيز في المباراة، وأن يبذل كل لاعب أقصى ما عنده، مع عدم منح المنافس الفرصة لبلوغ شباك فريقه، وأضاف: التأهل إلى نصف النهائي يتطلب مردوداً جيداً وجهداً استثنائياً من الجميع، لذلك علينا أن نعمل بكل قوة في المباراتين.