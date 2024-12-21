العين والجزيرة.. مواجهة تأكيد الجدارة والثأر في كأس ADIB



يستضيف العين فريق الجزيرة على ملعب استاد هزاع بن زايد عند السابعة و45 دقيقة مساء غداً الأحد، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس مصرف ابوظبي الإسلامي، في مواجهة يسعى خلالها صاحب الأرض لتأكيد جدارته وتكرار تفوقه على ضيفه بعد أن فاز عليه في مباراة الفريقين بالدوري الأسبوع الماضي 3-1، بينما يعمل الفريق الضيف على الثأر من الخسارة السابقة، مع رغبة الفريقين في تحقيق الفوز لوضع خطوة متقدمة نحو طريق التأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسة.

وأكمل الفريقان تحضيراتهما للقاء الذي يغيب عنه عدد من النجوم الدوليين الذين يتواجدون مع المنتخب الوطني المشارك في كأس الخليج بالكويت، الشي الذي يتيح الفرصة امام عناصر الصف الثاني للمشاركة الأساسية في لقاء اليوم وسط دافع معنوي كبير للتألق والمساهمة في تحقيق الانتصار الذي يترقبه جمهور كل فريق.

من جانبه، أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب العين، أن فريقه أستعد للمباراة بشكل أفضل من السابق، ذاكراً ان العمل كان مضاعفاً في التدريبات من أجل تعويض غياب الدوليين، وأضاف: المباراة بالتأكيد صعبة لأنها مواجهة قمة أمام فريق كبير، وتتطلب التركيز واللعب القوي مع عدم ارتكاب الأخطاء والاستفادة من الفرص.

وأشار جارديم، إلى أن غياب عدد من اللاعبين الدوليين، يعتبر فرصة جيدة لبقية العناصر التي لا تشارك باستمرار في المباريات وأضاف: لدينا دائماً قائمة تضم أكثر من 20 لاعباً وثقتنا كبيرة في كل لاعب بالتأكيد، لكن مثل هذه المواجهات تعتبر فرصة جيدة لمن يرغب في إظهار قدراته وقيمته الفنية العالية، وأن ينافس على التواجد في التشكيلة.

بدورهن قال المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة أن الخسارة الأخيرة امام العين كانت محبطة لان فريقه عمل بشكل مكثف قبل اللقاء لكنه خسر النقاط بسبب عدم التركيز وخبرة المنافس، وأضاف: حرصنا على تجاوز الاحباط ومساعدة اللاعبين على التعافي ذهنياً حتى ندخل مباراة العين بتركيز أفضل، الفريق حالياً مستعد ومتحفز للقاء ونأمل التوفيق في الخروج بنتيجة إيجابية.

تأثير الغيابات

وأعترف عموتة بتأثير غياب الدوليين مع عدم مشاركة بعض العناصر بسبب الإصابة، وقال: لكننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على تحمل المسؤولية في مثل هذه المواقف، سنعمل على دعمهم معنوياً حتى يتمكنوا من تقديم أفضل مستوى يساعدنا في تحقيق الأهداف المرجوة من المباراة بمساعدة الجمهور الذي ننتظر حضوره ومساندته لفريقه في مباراتي الذهاب والإياب.