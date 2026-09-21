إيه سي ميلان يطلق أول ركن دولي للبيع بالتجزئة في دبي

افتتح نادي إيه سي ميلان أول ركن للبيع بالتجزئة خارج إيطاليا، في فندق سايرو ون زعبيل بدبي، ضمن خطط النادي لتوسيع حضوره التجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد الافتتاح حضور لاعب ميلان السابق البرازيلي سيرجينهو، حيث التقى عدداً من مشجعي النادي والضيوف، الذين اطلعوا على المنتجات المعروضة في الركن الجديد. كما تضمن برنامج الافتتاح حصة للياقة البدنية مستوحاة من البرامج التدريبية للنادي.

ويعرض الركن مجموعة من منتجات إيه سي ميلان المرتبطة بكرة القدم والملابس، من بينها القميص الأساسي للفريق لموسم 2026-2027، والقميص الصادر بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيس النادي، إلى جانب منتجات ناتجة عن تعاونات للنادي مع علامات في مجالات الأزياء والثقافة والأداء الرياضي.

وقالت غريتا نارديسكي، المديرة الإقليمية لنادي إيه سي ميلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن افتتاح الركن في دبي يأتي ضمن مساعي النادي لتعزيز التواصل مع جماهيره في المنطقة وتوسيع حضوره خارج إيطاليا.

ويتيح الركن للجمهور شراء مجموعة من قمصان ومنتجات النادي، إضافة إلى قطع مرتبطة بتاريخه وهويته البصرية. ويستقبل الركن الزوار في فندق سايرو ون زعبيل في دبي.