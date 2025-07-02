الشارقة يكشف عن برنامج إعداده الموسم الجديد

كشف الشارقة، رسمياً، عن برنامج تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، تحت قيادة الصربي ميلوش، المدير الفني الجديد في مهمته الأولى مع الفريق بعد تعاقد النادي معه مؤخراً خلفاً للروماني كوزمين أولاريو.

ويستهل بطل دوري أبطال آسيا 2، فترة الإعداد 5 يوليو الجاري بالفحوصات الطبية وإجراء تدريبات داخلية على ملعبه تستمر حتى يوم 10 منه، على أن تغادر بعثة النادي في الـ 12 من الشهر ذاته إلى النمسا، لمواصلة التحضيرات عبر معسكره الخارجي الذي ينتهي في 5 أغسطس المقبل.

يقام المعسكر الخارجي على فترتين، الأولى في مدينة «نيدرستريتشن» لمدة أسبوع، والثانية في «ستيريا»، والذي يتواصل حتى موعد العودة إلى الدولة، ويتخلل برنامج المعسكر في النمسا 5 مباريات ودية أيام 16، 21، 26، 31 يوليو وتقام المباراة الختامية 4 أغسطس، حسب البرنامج المعلن من قبل إدارة النادي.