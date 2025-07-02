الوصل يستقبل كاسترو بباقات الورد ويطلق بداية الإعداد اليوم

استقبل نادي الوصل، البرتغالي لويس كاسترو «63 عاماً»، المدير الفني الجديد لـ«الإمبراطور»، بالورود لدى وصوله إلى الدولة صباح أمس رفقة طاقمه المعاون عبر مطار دبي، لإطلاق صافرة بداية الإعداد للموسم الجديد 2025-2026 اليوم الأربعاء، وسط طموحات كبيرة من إدارة وجماهير النادي.

وكان الوصل قد تعاقد مؤخراً مع المدرب كاسترو، خلفاً للصربي ميلوش، بعد تدقيق عدد من السير الذاتية لمجموعة من المدربين، ونال كاسترو الأفضلية بخبرته الكبيرة في الملاعب التي تقارب الـ30 عاماً، واكتسبها من خلال عمله مع أندية برتغالية وبرازيلية وأوكرانية، بجانب عمله في المنطقة مع الدحيل القطري موسم 2021-2022 وأحرز معه كأس أمير قطر، كما أشرف على تدريب النصر السعودي موسم 2023-2024.

وتبدو المعنويات عالية داخل قلعة الوصل، بعد نجاح إدارة النادي في إنجاز عدد من الملفات المهمة في الفترة الماضية، أبرزها تجديد التعاقد مع فابيو ليما النجم البارز والهداف التاريخي للنادي، مع ضم عدد من الوجوه الجديدة منها التعاقد مع الظهير الأيمن بيدرو مالهيرو «24 عاماً» قادماً من طرابزون التركي، والظهير الأيسر هوغو نيتو «23 عاماً» من بوتافوغو البرازيلي، والجناح برايان بلاسيوس «22 عاماً» من أتليتكو مينيرو البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم، وما زالت تحركات الوصل مستمرة لدعم صفوف الفريق بعناصر مميزة لسد النقص بهدف بلوغ منصات التتويج واسترداد لقب بطولة الدوري وتحقيق الأهداف التي وضعتها إدارة النادي.

ويبدأ الوصل، تحضيراته اليوم بإجراء الفحوص الطبية، على أن ينطلق المعسكر الداخلي بعد غدٍ، ليواصل تدريباته حتى موعد السفر إلى معسكر هولندا الذي يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية قبل العودة إلى دبي يوم 31 من الشهر الجاري، لأداء المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد التي تسبق بدء المباريات الرسمية.

وفي السياق، أظهر علي صالح قائد الفريق، اهتماماً كبيراً بالموسم الجديد، وأكد رغبته في التألق وقيادة زملائه اللاعبين إلى تحقيق نتائج ترضي طموح جماهير النادي وتقود الفريق إلى تحقيق الألقاب، وذلك برفضه للراحة وبدء تدريبات فردية مبكرة للموسم الجديد خلال الفترة الماضية، ونشر صالح مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» يؤدي خلاله تدريباً خاصاً صباح أمس على ملعب «الإمبراطور»، واجتهاده في تحضير نفسه بشكل جيد ونموذجي لمشوار الموسم الحالي.