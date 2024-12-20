مجموعة فريدكين الأمريكية تستحوذ على إيفرتون الإنجليزي

وافقت الجهات المختصة في إنجلترا على شراء مجموعة فريدكين الأمريكية، نادي إيفرتون، وفقا لما أعلن الأخير.

وحصلت عملية الاستحواذ التي أُعلن عنها في سبتمبر، على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والسلطات المالية البريطانية.

وبات إيفرتون ينتمي الآن إلى شركة "راوندهاوس كابيتال هولدينغز ليميتيد" التابعة لمجموعة فريدكين مالكة ناديي روما الإيطالي وكان الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الثانية.وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إن المجموعة الواقع مقرها في تكساس استحوذت على 98,8% من أسهم النادي.

وبحسب بي بي سي، تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 400 مليون جنيه استرليني.وسيترأس مجلس إدارة النادي الملياردير الأميركي دان فريدكين، فيما سيدير النادي بشكل يومي مارك واتس الذي عُيّن مديرا عاما.

وكانت ملكية النادي الذي تأسس عام 1878، تعود إلى رجل الأعمال الإيراني-البريطالني فرهاد مشيري، الذي اشترى 49,9% من أسهمه في العام 2016، قبل استحواذه على 94% منها في العام 2022.

ويُعتبر إيفرتون أحد الأعضاء المؤسسين للدوري الإنجليزي وأحد أنجح الأندية وذلك بإحرازه لقب الدوري تسع مرات، متخلفا فقط عن مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي، علما أنه أحرز لقب الدوري للمرة الأخيرة في العام 1987.لكنه يغيب عن منصات التتويج منذ العام 1995

وكان قد اقترب بشكل كبير من الهبوط إلى الـ"تشامبيونشيب" في السنوات الأخيرة.ويُضاف إلى هذه الصعوبات الرياضية الوضع الاقتصادي الصعب الذي كلّفه في الموسم الماضي حسم ثماني نقاط من رصيده بسبب تسجيله خسارات فاقت الحدّ المسموح به من رابطة الدوري.

ويحتل الفريق الذي يقوده المدرب شون دايش المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن أقرب مركز مهدد بالهبوط إيبسويتش قبل انطلاق المرحلة الـ17، علما أنه يملك مباراة مؤجلة أمام جاره ليفربول بسب الأحوال الجوية السيئة.