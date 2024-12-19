فريق بلدية دبي بطل الكرة في «الرياضية العمالية»

توج فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة القدم ضمن منافسات الدورة الرياضية العمالية السادسة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 23 فبراير 2025، ويشارك فيها أكثر من 46 ألف عامل وعاملة يمثلون 270 شركة يتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة على 10 مواقع مختلفة في دبي.

وفاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق شركة ترانسجارد في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل وتنفيذ الضربات الترجيحية التي تساوى فيها الفريقان أيضاً، وتم تنفيذ ضربات إضافية تمكن خلالها فريق بلدية دبي من الفوز بالضربة الخاطفة، وحصل فريق ترانسجارد على المركز الثاني، وحل فريق شركة دبليو ون في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق شركة سيرف يو، وتوج اللاعب نزار بسام ثابت من بلدية دبي بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وشارك في بطولة كرة القدم، التي أقيمت على ملاعب شركة دتكو بمنطقة جبل علي، 24 فريقاً من مختلف الهيئات والدوائر والشركات في دبي، وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً من العمال المتابعين للمنافسات.

وفي ختام البطولة قام عمر صالح الكندي، أخصائي أول فعاليات مجتمعية في مجلس دبي الرياضي، وجابر عبداللطيف مكي، من اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة وللجمهور الذي تابع المنافسات، وذلك بحضور ممثلي الشركات الراعية للدورة، وهي: دتكو وهوت باك جلوبال ورايت هيلث.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية السادسة، حيث تقام بطولة الكرة الطائرة للرجال والسيدات خلال الفترة من 5 إلى 12 يناير المقبل في ملاعب دلسكو أرينا بمنطقة القوز.

وشهدت الدورة في عامها السادس نمواً في أعداد الرياضات والمشاركين، ما يؤكد نجاح الدورة وتطورها المستمر، حيث ارتفع عدد المشاركين هذا العام إلى أكثر من 46 ألف عامل وعاملة ينتمون لـ31 جنسية من 270 شركة يشكلون 873 فريقاً يتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة تشمل 18 بطولة رياضية، موزعة على 10 مواقع مختلفة ضمن بيئة عمالية متميزة، وهي مناطق السكن العمالي في دبي، كما تشهد الدورة هذا العام زيادة في عدد البطولات المخصصة للنساء العاملات، وهي بطولة الريشة الطائرة واليوغا وبطولة الثرو بول.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.