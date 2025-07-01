البطائح يضم حارس المرمى حويج.. والهياس يقود فريق تحت 23 عاماً

رفع البطائح وتيرة استعداداته للموسم الكروي الجديد، بضمه حارس المرمى حمود حويج «27 عاماً»، في ثاني صفقاته الصيفية، وذلك بعد بضعة أيام من تعاقده مع حارس المرمى عبد الرحمن العامري، القادم من الجزيرة في صفقة انتقال حر. وبدأ حويج مسيرته في نادي الشارقة، قبل أن يلعب لأندية خورفكان والعربي ودبا، وبهذا التعاقد، تكتمل صفقات البطائح في حراسة المرمى، بانضمام الحارس الجديد إلى زملائه، وهم إبراهيم عيسى وأحمد سليمان وعبد الرحمن العامري. كما أعلنت أمس، شركة نادي البطائح لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الوطني محمد عبد الرحمن الهياس لتدريب فريق تحت 23 عاماً.

ويعتبر الهياس من الكفاءات التدريبية الوطنية، وحاصل على رخصة التدريب الآسيوي «برو»، ويملك مسيرة تدريبية في الفئات السنية بأندية الإمارات ورأس الخيمة، ومساعد لمدرب الفريق الأول بناديي التعاون والحمرية، ومدرب لفريق 21 عاماً بنادي العربي بأم القيوين، وحقق معه لقب بطولة الدوري، ووصيف الكأس، ومسيرته كلاعب مثل أندية رأس الخيمة وعجمان والتعاون ودبا الفجيرة ودبا الحصن، وسبق له أن حقق لقب هداف دوري الدرجة الأولى في موسم 2008 - 2009، مع نادي دبا الحصن.

وقال الهياس: «أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة نادي البطائح على ثقتهم بي، وسعيد جداً بوجودي وتدريبي لفريق 23 عاماً، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وسأبذل قصارى جهدي للوصول للأهداف الموضوعة للفريق وللنادي».