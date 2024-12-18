شباب الأهلي يكرر تفوقه على الوصل في 5 أيام

كرر شباب الأهلي تفوقه على ضيفه الوصل بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها مؤنس دبور وغويلهرم دا سيلفا «لابا» في الدقيقتين 13 و39، وسعيد عزت الله في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع لـ«ديربي دبي» على ملعب استاد راشد مساء أمس، في ختام الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن سبق لـ«الفرسان» الفوز على «الإمبراطور» قبل خمسة أيام بركلات الترجيح والتتويج بكأس «سوبر إعمار»، بهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، وعزز موقعه في المركز الثاني للدوري، وتوقف رصيد الوصل عند 13 نقطة، وظل في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

جاءت الدقائق الأولى سريعة من الفريقين، وأثمرت أفضلية شباب الأهلي المبكرة عن هدف من مؤنس دبور في الدقيقة 13، بعد ركلة حرة لعبت عالية ساقطة داخل منطقة الجزاء، ولم يتعامل معها دفاع الوصل بشكل جيد، لتتهيأ الكرة أمام مهاجم «الفرسان» ويضعها برأسه في الشباك، وواصل «الفرسان» بعدها ضغطهم الهجومي، وقابله «الإمبراطور» بمحاولات هجومية لم تشكل خطورة على مرمى حارس أصحاب الأرض، حمد المقبالي.

وانطلق «الفرسان» بهجمة مرتدة، واستلم بالا الكرة عند خط المنتصف من الجانب الأيمن، واجتاز اثنين من مدافعي الوصل، وواجه حارس المرمى خالد السناني، ووضع الكرة من بين قدميه في الشباك، مسجلاً هدفاً ثانياً لشباب الأهلي في الدقيقة 39، وحافظ شباب الأهلي على تفوقه التام على الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، وخرج إلى وقت الاستراحة بين الشوطين متفوقاً بهدفين دون مقابل.

وواصل شباب الأهلي سيطرته على مجريات الشوط الثاني، أمام تراجع كبير في مستوى أداء الوصل عن لقاء السوبر قبل 5 أيام، وتألق السناني في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة لـ«الفرسان»، وأبرزها تسديدات كارتابيا في الدقيقة 56، وبالا في الدقيقة 85، ويوري سيزار في الدقيقة 90، قبل أن ينجح سعيد عزت الله بتسجيل الهدف الثالث بكرة رأسية جميلة في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحافظ شباب الأهلي على ضغطه ومطاردته للمتصدر الشارقة برصيد 27 نقطة.

على جانب آخر، يشارك لاعبو شباب الأهلي والوصل الدوليون مساء اليوم، في تدريبات منتخبنا الوطني الأول في معسكره الحالي في دبي، تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، استعداداً للسفر مع المنتخب إلى الكويت غداً الخميس، للمشاركة في بطولة كأس الخليج «خليجي 26» التي تنطلق السبت المقبل، وتستمر حتى يوم 3 يناير 2025، ويتنافس خلالها «الأبيض» ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكويت، قطر وسلطنة عمان.

وتأجل انضمام حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي، وزميليه يحيى الغساني وحارب عبد الله، ومعهم لاعبو الوصل كايو كانيدو، فابيو دي ليما، طحنون الزعابي وفارس خليل، إلى معسكر المنتخب الذي بدأ الاثنين الماضي، لارتباط هؤلاء اللاعبين بالمشاركة في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد راشد أمس، في الوقت الذي انتظم فيه بقية لاعبي المنتخب في تدريبات «الأبيض».