أرتيتا: فوز أرسنال بالكأس انطلاقة للقب «البريمير ليغ»

لندن - د ب أ

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الانجليزي، ثقته التامة في فريقه، مؤكداً أن التتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم قد يفتح الباب أمام تحقيق إنجازات أكبر، وسيكون بمثابة نقطة انطلاق لفريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي «البريمير ليغ» لأول مرة منذ 20 عاماً، وتابع: الفوز بكأس الرابطة سيكون مفيداً للغاية، لأنه سيرفع المعنويات والثقة ويمنح طاقة إيجابية.

وقال أرتيتا: أثق تماماً في لاعبي فريقي، وأثق في الأداء الذي نقدمه، ويساعدنا على استقبال أهداف قليلة، وذلك رداً على حاجة الفريق لضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية مع بداية العام.

وأضاف: عندما نسجل 5 أهداف ثم 5 أهداف و3 أهداف في مباريات أخرى، لن يتحدث أحد أننا نعتمد بشكل كبير على التسجيل من الكرات الثابتة، وإذا استقبلت هدفاً، فهذا يعني أنك لا تحافظ على نظافة شباكك بالشكل الكافي، وهذا وارد.