الأرجنتيني بيتزي يعلن قائمة «الأزرق» النهائية لـ«خليجي 26»

أحمد عبداللطيف

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي، القائمة النهائية لـ«الأزرق»، والتي سيدخل بها منافسات «خليجي 26» بالكويت المقامة خلال الفترة من 21 الجاري حتي 3 ديسمبر المقبل، وضمت القائمة 26 لاعباً وهم: سليمان عبدالغفور، عبدالرحمن الفضلي، خالد الرشيدي، مشاري غنام، سلطان العنزي، ناصر خضر، سامي الصانع، معاذ الظفيري، فهد الهاجري، خالد إبراهيم، حمد حربي، حسن حمدان، راشد الدوسري، أحمد الظفيري، فواز عايض، رضا هاني، مبارك الفنيني، يوسف ماجد، فيصل زايد، علي خلف، محمد دحام، سلمان العوضي، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، معاذ الأصيمع، وبندر بورسلي، واستبعد كلاً من خالد الخرجاوي ومهدي شتي ومنتصر عبد السلام وسعود الحوشان.

من جانبه، أكد أيمن الحسيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجميع يسعى لنجاح «خليجي 26»، سواء كان لاعباً أو ضمن الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخب واللجان العاملة، وكذلك المنتخبات الشقيقة المشاركة في الحدث، الجميع يأمل أن تظهر بصورة رائعة، لما تحتله بطولات كأس الخليج من مكانة خاصة لدى الجميع، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وحرصها على توفير أجواء مناسبة لمنافسات البطولة الغالية على قلوب الرياضيين.

10 ألقاب

وعن حظوظ منتخب الكويت الوطني في «خليجي 26» قال الحسيني: لا يزال منتخب الكويت يتربع على قمة المنتخبات الأكثر تتويجاً باللقب بـ 10 ألقاب من أصل 25 بطولة، وهو ما يضعه بشكل دائم في دائرة الاهتمام الإعلامي، كما أن لاعبيه مطالبون دوماً بالمنافسة على اللقب، أو الظهور بمظهر يليق بسمعة الكرة الكويتية على أقل تقدير، لافتاً إلى أن منتخب الكويت اختتم معسكره الإعدادي في الدوحة الذي انطلق نهاية نوفمبر الماضي، مبيناً أن التركيز انصب على تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بالصورة المثالية.

وأشار الحسيني إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي عمد إلى إشراك غالبية العناصر في المباريات الودية؛ للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، خصوصاً الذين يعانون من إصابات مختلفة في الفترة الماضية، مضيفاً: ندرك جيداً مدى تعطش الجماهير لتحقيق لقب جديد في البطولة، ونضع هذا الهدف نصب أعيننا، وسنسعى إلى تحقيقه قدر الإمكان، مشدداً على أن المنافسة ستكون كبيرة نظراً للتطور الفني الكبير لجميع المنتخبات المشاركة. وسيواصل منتخب الكويت تدريباته على إستاد ثامر بنادي السالمية، كما دخل غداً الأربعاء في معسكر مغلق بأحد الفنادق حتي انتهاء البطولة.