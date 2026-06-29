رسمياً.. ماريسكا يخلف غوارديولا في مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي، الاثنين، تعاقده مع المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا لقيادة الفريق خلفا للإسباني بيب غوارديولا.

ووقّع ماريسكا، البالغ من العمر 46 عاما، عقدا لمدة ثلاث سنوات سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى صيف عام 2029.

وقال ماريسكا الذي سبق أن درّب ليستر سيتي في مسابقة الـ "تشامبيونشيب" وتشلسي في الدوري الممتاز: "مانشستر سيتي نادٍ أعرفه جيدا، والحصول على فرصة تدريب هذا الفريق يمثل فرصة رائعة بالنسبة لي".

وأضاف "سيتي نادٍ يُدار بطريقة احترافية للغاية، وكل ما يقوم به يتميز بالابتكار والتخطيط والوضوح في الهدف. بالنسبة لأي مدرب، فهذا يمثل بيئة مثالية، إذ يوفر الاستقرار الذي أحتاجه لأداء عملي بأفضل صورة".

وتابع المدرب الإيطالي "ستكون هذه فترتي الثالثة هنا. أعرف هذا النادي جيدا، وأدرك حجم متطلباته وتوقعاته".

وأردف "جودة الأشخاص الذين يعملون هنا هي ما يجعل هذا النادي مميزا، وأود أن أشكرهم على الثقة التي منحوني إياها".

ونوه "لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع اللاعبين. أريد أن نحقق الانتصارات، ونقدم كرة قدم جميلة، ونستمتع بالمسؤولية والضغوط التي تأتي مع تمثيل مانشستر سيتي".