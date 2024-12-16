شركة «العين لكرة القدم» تثمن دعم ورعاية هزاع بن زايد لقطاعات النادي

ثمن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الرعاية السامية والدعم اللا محدود من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، للقطاعات كافة، وذلك في استهلالية عمل اجتماع مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أول من أمس في مقر النادي باستاد هزاع بن زايد.

اهتمام

وأكد المجلس أن زيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للنادي، تعكس اهتمام سموه المستمر بهذا الكيان الشامخ، مما يسهم على نحو لافت في دفع مسيرة العين نحو تحقيق أعلى معايير التفوق والتميز، وأشار المجلس إلى أن رؤية وحكمة سموه تشكل الأساس لاستراتيجية النجاح التي يعتمدها النادي، مؤكدين أن تلك الرؤية تسهم بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والبناء والريادة التي تشهدها منطقة العين في مختلف المجالات، لا سيما القطاع الرياضي.

واطلع المجلس على تقارير أداء الفريق الأول والفرق السنية بمدرسة الكرة والأكاديمية، وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الإدارة بتعزيز عمل غرف الأوكسجين الملحقة بمنشآت النادي، بهدف تحقيق أفضل مستويات الاستشفاء البدني وبلوغ أعلى درجات الجاهزية للاعبين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تطوير قدرات اللاعبين وتقديم الأداء المميز لجميع عناصر الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.

كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تدير ملف مشاركة النادي التاريخية في كأس العالم للأندية 2025، والتي تعنى بالإشراف على كل المستويات الفنية، الإدارية، التشغيلية، التسويقية، الإعلامية، التنظيمية، وتوفير أفضل الخدمات للجماهير.