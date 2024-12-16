«الآسيوي» يستعرض رحلة شباب الأهلي الناجحة في البطولة القارية

تقدم نادي شباب الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، بجزيل الشكر والتقدير إلى رابطة المحترفين، على التنظيم الرائع لمباراة كأس سوبر إعمار، والتي ظهرت بأبهى حلة، بفضل الجهود الكبيرة والعمل الرائع الذي بذله مسؤولو الرابطة، وتمنوا مواصلة تحقيق النجاحات الباهرة، وانتهت بفوز «الفرسان» باللقب الأول هذا الموسم، بعد فوزه على الوصل بركلات الترجيح 4 - 1، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وفي الوقت نفسه، استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعض الملامح والإحصاءات الخاصة بمسيرة شباب الأهلي الناجحة في دوري أبطال آسيا، في تقرير خاص، نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وأشار في بدايته إلى أن الفريق يواصل رحلته بنجاح في البطولة القارية، بعد أن تأهل ليواجه الوحدات الأردني في دور الـ 16 من المسابقة، وأكد على نجاح «الفرسان» في اعتلاء صدارة الترتيب العام للمجموعة الرابعة للبطولة الآسيوية، بعد أن جمع 13 نقطة من 6 مباريات، وفاز خلالها في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر مثلها، مسجلاً 17 هدفاً، واهتزت شباكه 11 مرة.

ونوه بفوز شباب الأهلي على الحسين إربد الأردني 3 - 1 و3 - 2، وعلى الكويت الكويتي 4 - 1، وعلى ناساف الأوزبكي 3 - 2، في حين تعادل في مواجهة مثيرة مع الكويت 3-3، وتلقى الخسارة الوحيدة أمام ناساف 1 - 2، وإلى أن أبرز لاعبي «الفرسان»، المهاجم الإيراني سردار آزمون، ويمثل قيمة كبيرة لشباب الأهلي، من خلال الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها، لا سيما داخل منطقة الجزاء، وهي ما ساهمت في تسجيله 4 أهداف خلال دور المجموعات، وألمح إلى تشارك آزمون بالرقم ذاته لزميله البرازيلي الآخر ماتيوس ليما، الذي فرض حضوره أيضاً خلال مسيرة الفريق في البطولة، وأكد أن تلك الثنائية، تشكل خطورة كبيرة على الفرق التي ستواجه شباب الأهلي، بعد أن سجل اللاعبان معاً 8 من أصل 16 هدفاً في البطولة حتى الآن.

وأوضح الاتحاد الآسيوي للكرة، أنه يتعين على شباب الأهلي، تخطي عقبة نظيره الوحدات في دور الـ 16، إذا ما أراد مواصلة طريقه بنجاح، وأن كتيبة البرتغالي باولو سوزا، تدرك صعوبة المهمة أمام الفريق الأردني، الذي قدم مستويات مميزة، ساهمت في احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وأشار الاتحاد القاري إلى أنه إذا ما نجح شباب الأهلي في تجاوز عقبة الوحدات، فإنه سيواجه الفائز من مواجهة الشارقة متصدر ترتيب المجموعة الثالثة، مع الحسين إربد الأردني.

ونوه الاتحاد الآسيوي، بأن شباب الأهلي يشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن كانت تسمى سابقاً كأس الاتحاد الآسيوي، ويتطلع لتحقيق إنجاز قاري، ليضيفه إلى سلسلة نجاحاته على المستوى المحلي، وإلى أن «الفرسان» يحتفظون على الصعيد القاري، بذكريات رائعة، تعود لعام 2015، عندما وصلوا إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، لكن أحلامه تبخرت بالخسارة أمام غوانغجو ايفرغراند الصيني 0 - 1 إياباً، بعد تعادل الفريقين 0-0 في لقاء الذهاب بدبي، وأوضح في نهاية التقرير، على أن مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، ستقام خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من 18 إلى 20 من الشهر ذاته.