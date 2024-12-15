الزمالك يتصدر مجموعته في الكونفدرالية بالفوز على المصري

تقدم الزمالك حامل اللقب لصدارة مجموعته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوزه 1-صفر على المصري اليوم الأحد بعدما سجل أحمد سيد (زيزو) هدفا في الشوط الثاني.

ورفع الزمالك رصيده إلى سبع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني.

ويحتل بلاك بولز من موزامبيق المركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف عن المصري، بعدما فاز 3-صفر على إنيمبا النيجيري.

واستحوذ زيزو على الكرة عند حافة منطقة الجزاء وراوغ لاعبين اثنين قبل أن يطلق تسديدة مقوسة في الزاوية الضيقة بالدقيقة 63.

* خسارة الصفاقسي وشباب قسنطينة

استقبل الصفاقسي التونسي هدفا في الوقت بدل الضائع للمباراة ليخسر 2-1 من مضيفه سيمبا التنزاني ضمن المجموعة الأولى بينما خسر شباب قسنطينة الجزائري 3-2 من مضيفه برافوس دو ماكيس في أنجولا.

وتعرض الصفاقسي للخسارة الثالثة تواليا ليتذيل المجموعة دون أي نقطة، بينما رفع سيمبا رصيده إلى ست نقاط ليتقاسم الصدارة مع شباب قسنطينة وبرافوس دو ماكيس.

وافتتح الصفاقسي التسجيل عند الدقيقة الثالثة بهدف من حازم حاج حسن، لكن التقدم لم يدم سوى أربع دقائق عندما تعادل دينيس كيبو لصاحب الأرض.

وبدا أن الفريق الزائر في طريقه لتحقيق نقطته الأولى في البطولة، لكن كيبو سجل هدف الفوز لسيمبا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للقاء.