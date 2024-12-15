صن داونز يهزم الرجاء ويتقاسم صدارة المجموعة مع الجيش الملكي

ارتقى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي للمركز الثاني في المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي 1-صفر ضمن الجولة الثالثة اليوم الأحد.

وسجل هدف صن داونز والمباراة الوحيد إكرام راينرز في الدقيقة 65 بتسديدة أرضية زاحفة من عند حدود منطقة الجزاء لينهي هجمة بدأت من الحارس والقائد رونوين وليامز.

ورفع صن داونز، بطل نسخة 2016، رصيده إلى خمس نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي فيما ظل رصيد الرجاء نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة متأخرا بفارق نقطتين عن مانيما يونيون الذي تعادل مع الجيش الملكي 1-1 أمس السبت ضمن الجولة ذاتها.

ويستضيف الرجاء الفريق الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة مطلع يناير كانون الثاني المقبل فيما يلعب مانيما يونيون مع الجيش الملكي في الرباط.