مانشستر سيتي يُحقق إيرادات قياسية في 2023 / 2024

تتواصل نجاحات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي داخل الملعب وخارجه، وذلك بتحقيق إيرادات قياسية للعام الثالث على التوالي، بعدما أصدر النادي تقريره السنوي عن الموسم الماضي 2023-2024.

وأكد النادي في تقريره، تحقيق إيرادات قياسية، حيث ارتفعت إلى 715 مليون جنيه إسترليني، بربحية مستدامة (73.8 مليوناً).

وأحدث «سيتي» منذ انتقال ملكيته إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة 2008، طفرة كبيرة في عالم الساحرة المستديرة محلياً، أوروبياً، وعالمياً.

وأوضح النادي في بيان، أن مصادر الدخل الأساسية الثلاثة في الميزانية كانت عقود الرعاية والبث التلفزيوني والحضور الجماهيري في المباريات، ما يعكس استمرار التميز والتأثير لنهج النادي الاستراتيجي، الذي يمتد لعقود من الزمن.

ولفت التقرير إلى الشعبية الكبيرة التي وصل إليها مانشستر سيتي، إذ كان في الموسم الماضي الأكثر مشاهدة، واجتذب عبر البث التلفزيوني 694 مليون شخص حول العالم في المسابقات كافة.

كما حقق النادي أكبر عدد من مشاهدات الفيديو بالدوري الإنجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي المشاهدات عبر فيسبوك وإنستغرام وإكس ويوتيوب وتيك توك أكثر من 10 مليارات.

واستثمر مانشستر سيتي 300 مليون جنيه إسترليني لتوسعة ملعب الاتحاد وهو جزء من مشروع أوسع لتطوير أفضل تجربة ووجهة ترفيهية للمشجعين.