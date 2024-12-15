الوصل يصدر بيان احتجاج على تحكيم نهائي السوبر

أصدر نادي الوصل بيان احتجاج على الأداء التحكيمي في نهائي كأس سوبر إعمار أمام شباب الأهلي، وجاء في نص البيان: حرصاً من نادي الوصل الرياضي على دعم تطور كرة القدم الإماراتية والحفاظ على سمعة التحكيم في كافة البطولات التابعة لرابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والتي تُعدّ من العناصر الأساسية في تعزيز مسيرة الاحتراف والتطور الرياضي في الدولة، نود أن نعبّر عن استنكارنا لبعض القرارات التحكيمية في المباراة النهائية بين فريقي الوصل وشباب الأهلي في نهائي كأس سوبر إعمار الإماراتي، التي أقيمت على استاد آل مكتوم، والتي لم ترقَ إلى المستوى المأمول وأثارت شكوكاً لدى الجماهير والمتابعين.

وأضاف النادي: من أبرز القرارات التي نحتج عليها، والتي كان لها تأثير واضح على نتيجة المباراة: عدم احتساب هدف لصالح نادي الوصل، في الدقيقة «18»، حيث تم رفض احتساب هدف لصالح الفريق بحجة ارتكاب مخالفة، ووفقاً لرؤية حكام الفيديو وحكم الساحة، بينما كانت تلك المخالفة غير واضحة ولا تتماشى مع واقع اللعبة، والتغاضي عن ضربة جزاء لصالح نادي الوصل: في الدقيقة «45+1» من الشوط الأول، حيث تم تجاهل احتساب ضربة جزاء إثر لمسة يد متعمدة من لاعب الفريق المنافس، وهو ما كان يستدعي تدخل حكم الفيديو لمراجعة الحالة بشكل فوري، وتم استئناف اللعب بسرعة غير مبررة.