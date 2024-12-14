ركلات الترجيح تهدي شباب الأهلي «سوبر إعمار» على حساب الوصل

عدنان الغربي، إيهاب زهدي، علي الظاهري

توّج شباب الأهلي بلقب كأس «سوبر إعمار» المحترفين السابع في تاريخه، مساء أمس، بعد فوزه على الوصل 1-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما بهدفين مقابل هدفين في الوقت الأصلي لمباراتهما على كأس «سوبر إعمار»، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، بينما لم ينجح الوصل في الفوز باللقب في ظهوره التاريخي الأول في مباراة السوبر، التي قدم خلالها الفريقان أداءً راقياً معبراً عن تطور الكرة الإماراتية في عصر الاحتراف، ووسط حضور جماهيري كبير زاد من جمال وأهمية اللقاء المثير والقوي.

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إدارة ولاعبي وجمهور نادي شباب الأهلي بمناسبة فوز الفريق بلقب كأس سوبر إعمار، مشيداً في الوقت نفسه بأداء فريق الوصل، مؤكداً أن نسخة هذا العام من كأس السوبر حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً مميزاً.

وثمّن دور الإعلام الرياضي واهتمامه المتواصل بمسابقات كرة القدم المحلية، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يخلق الكثير من التشويق والإثارة، ويدفع لتحقيق أقصى درجات النجاح.

وتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاح السوبر، سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، مشيداً في الوقت ذاته بجهود رابطة المحترفين الإماراتية.

وبالعودة للقاء، أحرز هدفي شباب الأهلي، غويلهرم دا سيلفا «بالا» في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولوكا ميليفوجوفيتش في الدقيقة 53، وسجل هدفي الوصل، نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 58، وفابيو دي ليما في الدقيقة من ركلة جزاء في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسدد ركلات جزاء شباب الأهلي بنجاح كل من سردار أزمون، يحيى الغساني، لوكا، وكوان سانتوس، وسدد ركلات جزاء الوصل بنجاح فابيو دي ليما فقط، بينما أضاع للوصل كايو كانيدو بتسديدها عالية فوق المرمى، وتصدى حمد المقبالي حارس شباب الأهلي لركلة نيكولاس خيمينيز.

بدأ الفريقان المباراة بأداء سريع وحماسي، واندفاع هجومي من «الفرسان» في محاولة لاختراق دفاع الوصل الحذر والمنظم، قبل أن يبدأ «الإمبراطور» في التحرر الهجومي، والحصول على عدد من الركلات الركنية والحرة القريبة من منطقة جزاء منافسه، ولكنه لم يتعامل معها بشكل جيد، لتمر دون خطورة على مرمى شباب الأهلي الذي عاد إلى الحذر الدفاعي، وألغى الحكم هدفاً سجله سفيان بوفتني للوصل في الدقيقة 19، لوجود خطأ على بوفتني قبل التسجيل مع ظهير «الفرسان» سعيد سليمان.

ولاحت فرصة حقيقة للوصل في الدقيقة 31، عندما تهيأت الكرة أمام نجمه فابيو دي ليما، ولكنه سددها ضعيفة بين يدي حارس شباب الأهلي حمد المقبالي، وظهرت البطاقة الصفراء للمرة الأولى في المباراة بالدقيقة 35، وكانت من نصيب لاعب الوصل ماجد سرور، ثم توالى ظهور البطاقات الصفراء ليتلقى كل من هاريس لاعب الوصل، وسعيد عزت الله لاعب شباب الأهلي، بسبب التحام مشترك بينهما على بطاقة صفراء بالدقيقة 37، وبالا لاعب شباب الأهلي، وبوفتني في الدقيقة 44، ولم يستجب الحكم لمطالبة الوصل بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، خطف سردار أزمون الكرة قبل منتصف الملعب بعد انزلاق سياكا لاعب الوصل وفقدانه للكرة، وانطلق بهجمة مرتدة سريعة، ومرر الكرة إلى بالا ليواجه خالد السناني حارس الوصل، ويسدد كرة قوية في الشباك، منهياً الشوط الأول لمصلحة شباب الأهلي بهدف دون مقابل.

وبدأ الوصل الشوط الثاني باندفاع هجومي وبرغبة قوية في إدراك التعادل، ما سمح لشباب الأهلي بمحاولة الاستفادة من المساحات الخالية في دفاعات منافسه، وتمكن «الفرسان» سريعاً من تعزيز التقدم بكرة رأسية قوية من لوكا في الدقيقة 53، بعد ركلة حرة لعبها كارتابيا عرضية عالية من الجانب الأيمن، واشتعل الملعب في الدقيقة 58، عندما أحرز نيكولاس خيمينيز هدفاً عالمياً بـ«الكعب»، بعد ركلة حرة وصلته داخل منطقة جزاء «الفرسان».

وسدد سعيد سليمان كرة قوية لشباب الأهلي، لكنها ذهبت بين يدي خالد السناني حارس الوصل في الدقيقة 62، وأضاع هاريس فرصة هدف ثانٍ للوصل في الدقيقة 72، بعدما لعب كرة رأسية عالية وهو في مواجهة مباشرة مع حارس مرمى شباب الأهلي، بعد عرضية مثالية من علي صالح، وأجرى الفريقان عدداً من التغييرات لإضفاء الحيوية على أرض الملعب، وتوالت الهجمات المرتدة لشباب الأهلي، ورد القائم الأيسر لمرمى الوصل، تسديدة رائعة من بالا في الوقت بدل الضائع، لتضيع فرصة هدفٍ ثالث من «الفرسان»، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل في الدقيقة 8 الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرز منها فابيو دي ليما، هدف التعادل لتشتعل المدرجات بهتاف جماهير «الإمبراطور»، مع لجوء الفريقين لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي ابتسمت لشباب الأهلي، ومنحته لقباً أول في الموسم الجاري.