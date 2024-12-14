نجوم «الفرسان» يحتفلون باللقب الأول هذا الموسم



أعرب نجوم شباب الأهلي، عن سعادتهم بتحقيق اللقب السابع في كأس سوبر إعمار للمحترفين، بعد الفوز على الوصل بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. وقال وليد عباس قائد خط الدفاع: سعادتنا كبيرة بكأس سوبر إعمار، وبعدما قدمنا مباراة جاءت وفق التوقعات، وحاولنا إنهاءها في الوقت الأصلي، ولكن قدم الوصل أداء محترماً، ونجح بالعودة، والحمد لله أننا نجحنا في حسمها بركلات الترجيح. فيما قال يحيى الغساني لاعب «الفرسان»: الحمد لله حققنا أول لقب في الموسم الجاري، وتنتظرنا المزيد من الألقاب التي نسعى للمنافسة عليها بكل قوة، وطموحنا يبقى دائماً إسعاد جمهورنا بالانتصارات والبطولات.

بدوره، قال سردار أزمون مهاجم الفريق: تمكنا من الحفاظ على ثباتنا الانفعالي على الرغم من تلقي هدف التعادل من الوصل في الوقت بدل الضائع، ولم نتأثر، وسددنا ركلات الترجيح بثقة عالية، وحققنا أول لقب لشباب الأهلي، وأنا سعيد بفرحة جماهير الفريق.