عبدالمجيد حسين: اللقب حافز لاستكمال الموسم بنفس القوة

أعرب عبدالمجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته بتتويج «الفرسان» بكأس «سوبر إعمار» للمرة السابعة في تاريخ البطولة منذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية بداية من موسم 2009-2008، وتوجه بالشكر إلى رابطة المحترفين على تنظيمها الجيد للقاء، وأكد أن أداء الفريقين توج التنظيم الرائع من الرابطة، وتناسب مع أهمية المباراة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم: الفريقان تعودا على هذه الأجواء الجماهيرية، والمواجهات القوية، وقدما بالفعل ما يعبر عن إيجابية وتطور الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة، وأكد أن اللقب حافز قوي لـ«الفرسان» لاستكمال الموسم الجاري بنفس القوة، والسعي بنفس الروح القتالية للمنافسة على كافة البطولات المشارك فيها الفريق، وفي مقدمتها دوري أدنوك للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.