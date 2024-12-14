سعيد حارب: الفريقان قدما أداءً رائعاً وقوياً

بارك سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، لشباب الأهلي، التتويج بكأس «سوبر إعمار»، وتمنى التوفيق للوصل في مستقبل البطولات، مشيداً بأداء الفريقين على أرض ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر أمس، مؤكداً أن مجرد الوصول ولعب مباراة السوبر يعد إنجازاً كبيراً للفريقين، وأثنى على التنظيم الرائع من قبل رابطة المحترفين، وبرعاية إعمار للحدث.

وأكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن الفريقين قدما أداءً رائعاً وقوياً طوال زمن المباراة، وخاصة في الشوط الثاني، وعكس أداء اللاعبين المستوى القوي للكرة الإماراتية في المواسم الأخيرة، ورأى أن الجماهير استمتعت بالأداء وبالأهداف الجميلة، واعتبر أن الحضور الجماهيري الكبير في مدرجات ملعب مباراة السوبر، هو شهادة نجاح للمباراة وللمنظمين.