بالا نجم شباب الأهلي أفضل لاعب في المباراة

فاز بالا نجم شباب الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من رابطة المجترفين، كما تم تكريم طاقم تحكيم المباراة بقيادة حكم الساحة البولندي سيمون مارسينياك، وحصل بالا على الجائزة بعدما افتتح التسجيل لفريقه في المباراة، وقام بجهد كبير في مساندة زملائه للمحافظة على اللقب الذي توج به «الفرسان» في الموسم الماضي.

وأعرب بالا عقب المباراة عن سعادته باللقب الأول هذا الموسم مع شباب الأهلي، وأكد أن فريقه حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، ولم يتأثر سلباً بتعادل الوصل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ووعد جمهور «الفرسان» بالاستمرار ببذل أقصى جهد خلال المباريات المستقبلية للفريق هذا الموسم، بطموح حصد المزيد من الألقاب والبطولات.