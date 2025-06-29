كلباء يخوض 4 وديات في معسكر سلوفينيا تأهباً للموسم الجديد

كشف نادي كلباء عن خوض 4 مباريات ودية في فترة تحضيراته للموسم الجديد بمعسكره الخارجي في سلوفينيا، والذي تغادر إليه بعثة النادي يوم 10 يوليو المقبل، ويستمر حتى 29 منه، فيما تقرر رسمياً أن يكون التجمع في النادي يوم 1 يوليو لبدء التدريبات، مع إجراء الفحوصات الطبية على أن يواصل الفريق تدريباته يومياً حتى موعد السفر. وأكمل النادي ترتيبات السفر إلى معسكر سلوفينيا، الذي يشهد المرحلة الثانية من الإعداد، وتتضمن أداء 4 مباريات ودية أيام 17، 21، 25، 29 يوليو، وعقب المباراة الختامية تتوجه البعثة إلى المطار في طريق العودة لأرض الوطن، لمواصلة المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي، والتي تتضمن عدداً من المباريات المحلية قبل بدء مشوار المواجهات الرسمية المحدد لها منتصف أغسطس المقبل.

ويقود «النمور» في الموسم الجديد، المدرب الصربي فوك رازوفيتش، الذي نال ثقة إدارة النادي للموسم الثاني على التوالي بهدف المحافظة على الاستقرار الفني، خاصة بعد التجربة الجيدة، التي قدمها خلال توليه قيادة الفريق في الموسم المنصرم، والذي حصل فيه كلباء على المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، محرزاً 32 نقطة، نالها بالفوز في 8 مباريات، والتعادل في مثلهم مع خسارة 10 مواجهات.

وعلى مستوى ملف التعاقدات تمضي إدارة النادي في تنفيذ رؤيتها بعدم إضافة العديد من الوجوه مع حسم الملف مبكراً، حيث كسب النادي في صفقة مميزة توقيع سيكو بابا معاراً من العين حتى نهاية الموسم، إضافة إلى علي سالمين قادماً من نادي الوصل، بعد مشاركته مع الفريق معاراً في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويعمل كلباء على تعاقدات محدودة في الميركاتو الصيفي الحالي، وفقاً للخطة التي رسمها الجهازان الفني والإداري، والتي تستهدف المحافظة على قائمة الموسم الماضي من العناصر المميزة، مع سد النقص بعناصر ذات جودة عالية، ويكون لديها القدرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

وأكد محمد عبيد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، في تصريحات سابقة أن المركز التاسع، الذي أنهى عليه «النمور» النسخة السابقة من بطولة الدوري لم يتناسب مع طموح ناديه، الذي كان لديه هدف أفضل، مع المنافسة في بقة البطولات، وأشار اليماحي إلى أنهم سيضاعفون الجهد في المشوار المقبل مع توفير كل الاحتياجات حتى يحقق الفريق أهدافه، ويكون على قدر طموحات جماهيره.