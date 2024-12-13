تحدٍ أردني لشباب الأهلي والشارقة في أبطال آسيا

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، التي جرت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أمس، عن تحدٍ قوي لممثلي الدولة، شباب الأهلي والشارقة، مع ممثلي الأردن، الوحدات والحسين إربد، فيما يلتقي تراكتور الإيراني مع الخالدية البحريني، والتعاون السعودي مع الوكرة القطري.

وتقام مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025، ومباريات الإياب في المدة من 18 إلى 20 من الشهر نفسه. ويتأهل الفائزون إلى دور الثمانية، حيث يلتقي الفائز من الوحدات وشباب الأهلي، مع الفائز من الشارقة مع الحسين إربد، ما يعني احتمالية مواجهة إماراتية في الدور ربع النهائي، ويتأهل الفائزان من مواجهات تراكتور مع الخالدية، والتعاون مع الوكرة، للعب معاً في الدور ربع النهائي.