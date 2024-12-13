الوصل وشباب الأهلي.. «ديربي» تاريخي على كأس السوبر

دبي ــ إيهاب زهدي، علي الظاهري

يحتضن استاد آل مكتوم بنادي النصر في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم مواجهة تاريخية في «ديربي دبي»، حيث تجمع للمرة الأولى بين الوصل وشباب الأهلي، في مباراة كأس سوبر إعمار، أول ألقاب الموسم الجاري 2024 - 2025، وتقام تحت شعار «نبني إرثاً»، لتأكيد الصورة المشرفة للكرة الإماراتية ذات الريادة الكبيرة في المنطقة، وتوصيل رسالة مجتمعية تتخطى حدود الملعب، ويلعب الوصل المباراة بالأصفر كاملاً، وشباب الأهلي بالأحمر كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

ويظهر الوصل في مباراة كأس سوبر إعمار اليوم، بعدما حقق ثنائية دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ما سمح لشباب الأهلي، بالحصول على البطاقة الثانية للتنافس على لقب النسخة 17 من كأس السوبر في عصر الاحتراف للكرة الإماراتية، والذي بدأ موسم 2008 - 2009، بعدما حل في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين موسم 2023 - 2024.

وينشد «الإمبراطور» الفوز بلقب السوبر الأول في ظهوره للمرة الأولى في تلك المباراة، وفي المقابل، يسعى «الفرسان» إلى تعزيز صدارتهم لقائمة أكثر الأندية فوزاً بلقب البطولة، بزيادة رصيدهم إلى 7 ألقاب، عندما يظهرون الليلة، للمرة التاسعة في مباراة سوبر المحترفين التي ستجمع بين الفريقين للمرة الأولى الليلة، ولكن المواجهة ستحمل الرقم 48 في تاريخ لقاءات الفريقين في كافة المسابقات، وحقق خلالها شباب الأهلي الفوز في 19 مباراة، فيما حقق الوصل 17 انتصاراً، وتعادل الفريقان في 11 مباراة.

لا راحة

يتشابه الفريقان كثيراً في الظروف قبل مواجهة الليلة، إذ لم يحصل أي منهما على راحة عقب خوضهما الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وأجروا تدريبات يومية مكثفة لعلاج بعض الأخطاء في المواجهات الماضية، بعدما شهد الدوري تعادل «الفرسان» في آخر جولتين سلبياً مع كلباء، و1 ـ 1 مع خورفكان، ليستقر الفريق في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشارقة المتصدر، ولديه مباراة مؤجلة مع العين من الجولة السابعة، وستلعب يوم 11 يناير 2025، فيما نجح الوصل في استعادة نغمة الانتصار في الدوري بالفوز في الجولة التاسعة للدوري على البطائح 3 ـ 1، بعد 5 مباريات لم يستطع خلالها الفريق تحقيق الانتصار، بالخسارة أمام العين 2 ـ 4، وأمام خورفكان 3 ـ 4، والتعادل مع عجمان 0 ـ 0، ومع كل من الجزيرة والوحدة بنتيجة واحدة 2 ـ 2، ليستقر الفريق في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ويتوقع متابعة مباراة قوية بين الفريقين الليلة، في ظل قيادة فنية أثبتت كفاءة عالية بنجاحها في تحقيق النتائج الإيجابية على الصعيد القاري، ليتأهل الوصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، تحت قيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والذي نجح في تقديم وجه مغاير للفريق، والوصول به إلى أفضل النتائج والمستويات في الموسم الماضي، ويحاول إكمال المسيرة في الموسم الحالي، فيما صعد شباب الأهلي للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد تصدره للمجموعة القارية الرابعة برصيد 13 نقطة، ويقود «الفرسان» المدرب البرتغالي باولو سوزا في الموسم الجاري، ويحقق مع الفريق نتائج جيدة للغاية.

جاهزية الفريقين

يدخل الفريقان المباراة بجاهزية عالية ودون غيابات مؤثرة، ويتوقع أن يبدأ الوصل مباراته بتشكيلة تضم خالد السناني في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع سالم العزيزي، سفيان بوفتيني، جونغ سيون هيون وأليكسيس بيريز، وفي الوسط سياكا سيديبي، علي صالح فابيو دي ليما، نيكولاس خيمينيز، وجوناتان سانتوس، وستكون المفاضلة في الهجوم بين كايو كانيدو وهاريس سيفيروفيتش، مع الاحتفاظ بعدد الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء مثل علي سالمين، أداما ديالو، طحنون الزعابي، رودريجو اوليفيرا وعبد الرحمن صالح.

وفي المقابل، ينتظر أن يبدأ شباب الأهلي المباراة، بحارس المرمى حمد المقبالي، وأمامه في الدفاع سعيد سليمان، بوغدان بلانيتش، رينان وريكيلمي، وفي الوسط فيدريكو كارتابيا، لوكا ميليفوغيفيتش، سعيد عزت الله، غيلهيرمي دا سيلفا «بالا»، وغونسالفيس، وفي الهجوم يوري سيزار وسردار آزمون، مع الاحتفاظ بعدد من الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء مثل ايغور جوميس، حارب عبد الله، برينو كاسكاردو، ماتيوس ليما، يحيى الغساني، ومؤنس دبور الذي وصفه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بـ«البديل المثالي».