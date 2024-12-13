عبدالله الجنيبي: أكثر من 100 مليون مشاهد للحملة الترويجية للحدث

عقدت رابطة المحترفين المؤتمر الخاص بكأس سوبر إعمار في فندق القصر داون تاون بحضور عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين وأحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية ومدربي الفريقين وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وتوجه عبدالله ناصر الجنيبي بالشكر لشركة إعمار العقارية على رعاية ودعم الحدث والشراكة المميزة، وقال إن كرة القدم لم تظل لعبة محصورة على المستطيل الأخضر وإنما أصبحت تحمل العديد من الرسائل من نواحٍ عدة سواء المجتمعية أم الثقافية أم التسويقية وغيرها من الجوانب، لافتاً إلى أن إقامة المؤتمر أمام برج خليفة، أحد أجمل المعالم والصروح المعمارية في الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص من قبل شركة إعمار العقارية، يؤكد تميز هذه البطولة.

وكشف الجنيبي أن عدد مشاهدات الحملة الترويجية لكأس سوبر إعمار عبر مختلف المنصات تخطى حاجز الـ 100 مليون متابع خلال أسبوع قبل المباراة، وأضاف إن الجمهور تنتظره ليلة رائعة ومميزة في احتفالية السوبر على استاد آل مكتوم، مثمناً جهود فريق العمل في الرابطة إضافة إلى شركائهم ومختلف وسائل الإعلام التي ساهمت في الترويج للحدث.