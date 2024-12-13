ميليفوفيتش: أي لاعب يتمنى المشاركة في هذه الاحتفالية الكبيرة

كشف لوكا ميليفوفيتش لاعب شباب الأهلي عن مدى إعجابه بدبي في ظل الأجواء المميزة التي تعيشها دانة الدنيا استعداداً لاحتفالية كأس السوبر، حيث زار دبي لأول مرة قبل 12 عاماً، وعند المقارنة بين تلك الفترة والفترة الحالية يؤكد الواقع مدى التقدم الكبير والمدهش الذي تعيشه دبي باعتبارها إحدى أفضل الوجهات على مستوى العالم، لافتاً إلى أن مباراة كأس السوبر من المناسبات الكبيرة التي تدعو للتنافس، وأي لاعب يتمنى المشاركة في مثل هذا الاحتفال الضخم، خصوصاً وأنها مباراة كؤوس وهي من نوعية المباريات التي تسجل في مسيرة اللاعب حيث يمكنه التتويج ، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية فريقه لهذه المباراة التي يسعد بالمشاركة فيها والاستمتاع بأجواء السوبر الإماراتي.