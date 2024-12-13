«الكفة» متكافئة في المواجهات الإقصائية

حظيت مواجهات شباب الأهلي والوصل في عصر الاحتراف منذ موسم 2008 - 2009، بالكثير من الندية واللحظات الحماسية، وتصدر مشهد الغزارة التهديفية المواجهات التاريخية بين الفريقين، وعلى صعيد المواجهات الإقصائية بعصر الاحتراف، فتساوى شباب الأهلي والوصل في عدد مرات الفوز، بتحقيق كل منهما 5 انتصارات، وتعادلا في مباراة واحدة، وتفوق «الفرسان» في تسجيل 20 هدفاً، مقابل 17 هدفاً سجلهم «الإمبراطور»، ما يبشر بلقاء ممتع كروياً الليلة، إضافة إلى بعض الأرقام الأخرى التي تدعو إلى التفاؤل، ومنها إقامة المباراة الجمعة، وهو اليوم الذي شهد تسجيل 16 هدفاً، وهي أكبر حصيلة من أهداف كأس السوبر.

وشهدت مباراة السوبر تتويج بطل الدوري بلقب السوبر 7 مرات مواسم 2012 - 2013، 2014 - 2015، 2015 - 2016، 2016 - 2017، 2019 - 2020، 2022 - 2023، فيما كان اللقب من نصيب المتوج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، 7 مرات مواسم 2008 - 2009، 2009 - 2010، 2010 - 2011، 2013 - 2014، 2017 - 2018، 2020 - 2021، 2021 - 2022، كما أنه سبق أن خاض الجزيرة والعين، مباراة السوبر، بعدما حقق كل منهما ثنائية الدوري والكأس، لكنهما خسرا السوبر على يد الوحدة، الذي خاض نهائي 2011 - 2012، كوصيف للكأس، فيما خاض نهائي 2018 - 2019 كوصيف للدوري، ونجح «العنابي» بالفوز بركلات الترجيح في كلتا المواجهتين.

وبالنسبة للأهداف المسجلة طوال تاريخ البطولة، وعددها 43 هدفاً في مباراة كأس السوبر، فتوزعت بين 17 هدفاً في الشوط الأول، و25 هدفاً في الشوط الثاني، وهدف في الوقت الإضافي للمباراة، وسجل منها 13 هدفاً في ربع الساعة الأخير، وهو أكثر الأوقات تسجيلاً للأهداف، ويتصدر شباب الأهلي لائحة الأكثر تسجيلاً للأهداف في كأس السوبر، برصيد 14 هدفاً، وبرصيد 9 أهداف حل العين في الوصافة، فيما سجل الوحدة 8 أهداف، وضعته ثالثاً في القائمة، وبرصيد 4 أهداف، حل الجزيرة رابعاً، فيما سجل كل من الإمارات والشارقة 3 أهداف، ووضع النصر بصمته في القائمة برصيد هدفين، وعلى صعيد الأهداف المستقبَلة، فوجد العين في المركز الأول برصيد 9 أهداف، وجاء الوحدة ثانياً، وتلقى 8 أهداف، واستقبلت شباك كل من الجزيرة والشارقة 7 أهداف، وحل شباب الأهلي خامساً بتلقي 6 أهداف، واستقبل النصر هدفين، وبرصيد هدف واحد، جاء فريق الإمارات بالمركز الأخير.