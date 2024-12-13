السوبر على السينما و25 كاميرا لبث المباراة

تعرض مباراة كأس سوبر إعمار، بين فريقي الوصل وشباب الأهلي، اليوم حصرياً، بريل سينما في دبي مول، لأول مرة في تاريخ مباريات المحترفين، وسيتم تخصيص 200 مقعد في إحدى قاعات ريل سينما دبي مول، ليحظى جمهور الفريقين بالأجواء الحماسية للمشجعين الذين لن يتمكنوا من مشاهدة المباراة من المدرجات.

كما حرصت الرابطة على مواكبة التطور الكبير في النقل التليفزيوني لمباريات كرة القدم عالمياً، من خلال بث مباراة كأس سوبر إعمار بـ 25 كاميرا موزعة في مختلف أنحاء الملعب، لتمنح المشاهد تجربة مميزة لمشاهدة أدق التفاصيل، كما ستبث المباراة بطريقة عمودية، تتوافق مع التغطية الرقمية الحديثة، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، فضلاً عن وجود شعارات رقمية على الشاشة أثناء المباراة لرابطة المحترفين وإعمار، وإعادة اللقطات من زاوية رؤية اللاعب، ووجود جرافيك تلفزيوني بهوية المسابقة بتقنية الواقع المعزز، والكاميرا الطائرة، مع وجود تجربة افتراضية مميزة.