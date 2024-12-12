أنشيلوتي: لست واثقاً من تأهل ريال مدريد لثمن نهائي دوري الأبطال

بدا الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، غير واثق من إمكانية حصول حامل اللقب على بطاقة التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يحتل حالياً المركز 18، بعد فوزه على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3 - 2 في الجولة السادسة.

ودخل ريال مباراته الصعبة مع المتصدر الجديد للدوري الإيطالي، على خلفية هزيمتين متتاليتين، أمام ضيفه ميلان الإيطالي 1-3، ومضيفه ليفربول الإنجليزي 0-2، ما جعله في وضع لا يحسد عليه، في هذه الحلة الجديدة للمسابقة، التي تقام بنظام مجموعة واحدة من 36 فريقاً.

وقال أنشيلوتي: لا أعرف ما إذا كنا سندخل ضمن المراكز الثمانية الأولى مع 15 نقطة، لكن هدفنا هو الفوز في المباراتين المقبلتين، أمام سالزبورغ النمساوي، والفريق المفاجأة بريست الفرنسي.

وأضاف: لعبنا مباراة متكاملة أمام أتالانتا، كانت مباراة صعبة، لأن أتالانتا دفعنا إلى تقديم أقصى ما لدينا، تحركنا كثيراً في الهجوم، وانتهت المباراة بشكل جيد، ونحن سعداء، إنه انتصار مهم، ليس فقط على صعيد النقاط، بل على المستوى الذهني أيضاً، إذا واصلنا بحالة جيدة، فإن الأمور ستسير على ما يرام في النصف الثاني من الموسم.