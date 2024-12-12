تجربة جديدة لجماهير العين في مونديال الأندية 2025

دشن وفد نادي العين المشارك في مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، بناءً على توجيهات الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برامجه التسويقية والآلية الخاصة بتوفير الخدمات، والتي تضمن الحضور الجماهيري لمشجعي «الزعيم»، خلال مباريات الفريق في البطولة، بحضور معالي يوسف العتيبة سفير الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء ذلك بمقر سفارة الدولة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز تجربة الجماهير العيناوية، خلال حضور مباريات الفريق في المونديال، شهد الفعالية عدد من المسؤولين في السفارة، وشؤون الطلبة، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة المقيمين في واشنطن.

وثمّن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، جهود معالي السفير يوسف العتيبة، مشيداً في الوقت نفسه بالدور المهم الذي ظل يضطلع به في تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ روح الأسرة الواحدة، من خلال دعمه المستمر للمبادرات الإبداعية التي تنظمها السفارة.

من جانبه، أثنى معالي السفير يوسف العتيبة، على المبادرات النوعية التي أطلقها نادي العين، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكداً حرص السفارة على تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي المطلوب، بما يسهم في إنجاح هذه التجربة الفريدة لمحبي النادي وكرة القدم الإماراتية في الولايات المتحدة.

واختتم العتيبة حديثه، متمنياً التوفيق لنادي العين في مشواره المونديالي.

وتضمن برنامج النادي، عرضاً متكاملاً حول المبادرات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للجماهير العيناوية في الولايات المتحدة.

وشملت هذه المبادرات، التنسيق المباشر مع السفارة، لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة، بما يضمن تجربة استثنائية للجماهير خلال البطولة العالمية، وتأتي هذه الخطوة، تأكيداً على التزام نادي العين بتعزيز مكانته العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لجماهيره في كل أنحاء العالم.