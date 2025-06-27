البطائح يستعد للموسم الجديد بمعسكر داخلي 4 يوليو



أعلن الفريق الأول لكرة القدم البطائح عن برنامجه للاستعداد للموسم الجديد 2025 / 2026، والذي سينطلق بتجمع داخلي وإجراءات الفحص الطبي للاعبين في الـ 4 من يوليو المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام على أن يخوض الفريق عدة حصص تدريبية قبل السفر لبدء المعسكر الخارجي بصربيا والمقرر انطلاقته من 12 حتى 31 يوليو المقبل، والذي سيخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية قبل العودة والدخول في معسكر داخلي قبل انطلاقة الموسم الرسمية.

وكان مجلس إدارة نادي البطائح، منذ إعلان تشكيل مجلس إدارة شركة القدم برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، قام بالاستعداد وتنظيم الأمور الإدارية وتوزيع اللجان وفرق العمل، والتي نتج عنها التجديد للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي الذي استطاع قيادة الفريق للبقاء في دوري المحترفين وتحقيق نتائج إيجابية لاقت إشادة الشارع الرياضي، كما ستقوم اللجنة الفنية برئاسة جاسم الدوخي بتجهيز الفريق والوقوف على متطلبات المدرب الفنية.