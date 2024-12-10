الوصل يستعيد بريقه قبل «السوبر»

استعاد فريق الوصل بريقه محلياً بفوزه الأخير بثلاثية على حساب ضيفه البطائح في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين بعد سلسلة من التعادلات لبطل «الثنائية» رغم تألق الفريق على مستوى المشاركات الخارجية في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة والتي حسم فيها تأهله إلى دور الـ16 ليكون أول الأندية الإماراتية وصولاً إلى الأدوار الإقصائية من النسخة الجديدة للبطولة بنظامها الحديث.

ويعد الانتصار هو الثالث للوصل في مشواره الحالي بالدوري حيث يعود آخر انتصار حققه في مباراة الديربي على ملعبه أمام النصر في سبتمبر الماضي قبل أن يخيم التعادل على آخر ثلاث مواجهات قبل مباراة البطائح.

ويحمل الفوز في الجولة الماضية أهمية كبيرة للوصل من عدة نواحٍ أبرزها حصد النقاط الثلاث والتقدم نحو الأمام إلى المركز السابع بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة، كما يعد الفوز جرعة معنوية قبل مباراة كأس السوبر أمام شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم.